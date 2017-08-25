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Cerattepe'de yapılması planlanan madencilik faaliyeti

- Yeşil Artvin Derneği Avukatı Kalın: - "Danıştay 14. Dairesinin, Rize İdare Mahkemesinin Artvin Cerattepe'de madencilik yapılabileceği yönündeki kararını onamasının ardından Anayasa Mahkemesine başvurduk"

Cerattepe'de yapılması planlanan madencilik faaliyeti

ARTVİN (AA) - Yeşil Artvin Derneği Avukatı Bedrettin Kalın, Danıştay 14. Dairesinin, Rize İdare Mahkemesi'nin Artvin Cerattepe'de madencilik yapılabileceği yönündeki kararını onamasının ardından Anayasa Mahkemesine başvurduklarını söyledi.

Kalın, dernek lokalinde gazetecilere yaptığı açıklamada, Cerattepe'de "ÇED olumlu" raporunun yürütmesinin durdurulması ve iptali istemiyle açılan davada Rize İdare Mahkemesinin "Madencilik yapılabilir" yönünde karar verdiğini belirtti.

Danıştay 14. Dairesinin, Rize İdare Mahkemesinin kararını onamasının ardından Anayasa Mahkemesine başvurduklarını ifade eden Kalın, Yeşil Artvin Derneği adına 708 kişinin müdahilliğiyle yasal sürecin son günü olan 23 Ağustos'ta başvuruyu yaptıklarını dile getirdi.

Kalın, Avrupa İnsan Hakları Mahkemesine başvurabilmek için öncelikle ulusal yargı yollarının tüketilmesi gerektiğini aktardı.

Anayasa Mahkemesine doğrudan ÇED iptali için başvuruda bulunulamadığına işaret eden Kalın, şöyle konuştu:

"Burada adil yargılanma hakkının ihlal edildiğinden hareketle başvuru yapıyoruz. Mahkeme adil yargılanma hakkının ihlali yönünde bir değerlendirme yaparsa yargılamanın yeniden yapılması için dosyayı Danıştay'a gönderiyor. Hukuksal süreç işlerken Cerattepe bölgesindeki madencilik faaliyetlerinin devam ediyor olması dolayısıyla faaliyetlerin durdurulmasına dair tedbir talebimiz de var. Oldukça geniş kapsamlı 24 sayfalık bir dava dilekçesiyle başvuru yaptık."

Kalın, bu aşamadan sonra Anayasa Mahkemesinin kararını bekleyeceklerini kaydetti.

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ArtvinCerattepeMadencilikYeşil Artvin Derneği
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