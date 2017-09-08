Çeşitli suçlardan aranan zanlı 10 yıl sonra yakalandı

ADANA (AA) - Tasarlayarak adam öldürme, silahlı örgüt kurma ve silahla adam yaralama gibi 9 ayrı suçtan 10 yıldır aranan zanlı, Adana'nın Kozan ilçesinde sahte kimlikle yakalandı.
Kozan Emniyet Müdürlüğü ekipleri, 6 aydır teknik takip yapılan şüpheli Faruk S'nin (50), Kozan-Feke ilçesi karayolunda otomobille seyir halinde olduğunu tespit etti.
Durdurulan otomobilde yakalanan zanlının üzerinden başka birinin adına düzenlenmiş sahte kimlik çıktı.
Gözaltına alınan Faruk S, emniyetteki işlemlerinin ardından sevk edildiği adliyede tutuklandı.
Faruk S'nin uzun süre teknik takip uygulanmasına karşın sürekli yer değiştirdiği için yakalanamadığı öğrenildi.