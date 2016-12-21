Çeşme açıklarında gemi kayalıklara oturdu

İZMİR (AA) - İzmir'in Çeşme ilçesi açıklarında ve Pırasa adası yakınında "Lady Tuna" adlı geminin kayalıklarına çarparak karaya oturduğu, gövdesinde oluşan yırtıktan denize sızan yakıtın da ekiplerin müdahelesiyle, kontrol altına alındığı bildirildi.
AA muhabirinin Deniz Ticaret Odası İzmir Şube Başkanı Yusuf Öztürk'ten edindiği bilgiye göre, Panama bandıralı "Lady Tuna" adlı gemi, Ildırı mevkisinin 3 mil açığında seyir halindeyken son anda fark ettiği 3 balıkçı teknesine çarpmamak için manevra yapınca, Pırasa adası yakınındaki kayalıklara oturdu.
Gövdesinde oluşan yırtık nedeniyle denize yakıt sızdırdığı öğrenilen gemiden gelen çağrı üzerine bölgeye sevk edilen ekipler, bariyer koyarak yakıt sızıntısını önlendi, ardından gemiye dolan suyun tahliyesine başladı.
Öztürk, durumun kontrol altına olduğunu belirterek, havanın fırtınaya dönmesi nedeniyle kurtarma çalışmalarının yürütülemediğini, şartların normale dönmesinin beklendiğini kaydetti.
Geminin, açıktaki orkinos çiftliğinden aldığı balıkları limana getirdiği öğrenildi.