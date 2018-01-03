Çeşme'deki gemi batığı

İZMİR (AA) - İzmir'in Çeşme ilçesindeki popüler dalış noktalarından Monem Gemisi batığı, "Su altı dalış parkur alanı" ilan edildi.

Deniz Ticaret Odası (DTO) İzmir Şubesi Başkanı Yusuf Öztürk, yaptığı açıklamada, Valiliğin aldığı kararla Çeşme açıklarında bulunan 18 metre derinlikteki Monem Gemisi batığının resmi olarak dalış parkuru kabul edildiğini bildirdi.

Kararın, ilçenin dalış turizmindeki cazibesini artıracağını ifade eden Öztürk, şunları kaydetti:

"El birliği ile yaptığımız çalışmalar sonucu dalış turizminde dünyanın gözde merkezlerinden biri haline geliyoruz. Akdeniz'in yanı sıra Ege Bölgesi de dalış turizminde marka haline geliyor. Dokuz Eylül ve Alaybey yolcu gemileri Karaburun'da, SGH-51 numaralı Sahil Güvenlik Botu Dikili'de, TCSG 68 Sahil Güvenlik Gemisi Çeşme'de, Airbus A300 kargo uçağı Kuşadası'nda deniz canlılarına ev sahipliği yapması ve dalış turizmini canlandırması için batırıldı. Ayrıca Çeşme Yapay Resif Projesi kapsamında 50 beton blok Çeşme Karaada açıklarına atıldı. Monem batığının su altı dalış parkur alanı ilan edilmesi ile dünyanın dört bir yanından su altı tutkunları Çeşme'ye gelecek."

Suriye bandıralı kuru yük gemisi, 2004 yılında parçalanmak üzere Aliağa Limanı'na çekilirken Çeşme açıklarında fırtına nedeniyle batmıştı. Su altında yapay resif haline gelen 75 metre boyundaki gemi, çok sayıda deniz canlısına yuva olmuş, dalgıçlar ve su altı fotoğrafçılarının uğrak noktası haline gelmişti.