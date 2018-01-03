Yorum Yap Yazdır Facebook'ta Paylaş
Öne Çıkanlar Stat dünya arzu yıldız ekonomi Mustafa Gürses
Yemekmatik kartı geliyor
Yemekmatik kartı geliyor
Motorinde yeni dönem
Motorinde yeni dönem
Domates zam şampiyonu
Domates zam şampiyonu
Bitcoin yüzde 11 yükseldi
Bitcoin yüzde 11 yükseldi
4 yıldır kazandırıyor
4 yıldır kazandırıyor

Çeşme'deki gemi batığı "dalış parkuru" oldu

- Dalış meraklılarının Ege kıyılarındaki uğrak noktalarından Monem Gemisi batığı "Su altı dalış parkur alanı" ilan edildi

Çeşme'deki gemi batığı

İZMİR (AA) - İzmir'in Çeşme ilçesindeki popüler dalış noktalarından Monem Gemisi batığı, "Su altı dalış parkur alanı" ilan edildi.

Deniz Ticaret Odası (DTO) İzmir Şubesi Başkanı Yusuf Öztürk, yaptığı açıklamada, Valiliğin aldığı kararla Çeşme açıklarında bulunan 18 metre derinlikteki Monem Gemisi batığının resmi olarak dalış parkuru kabul edildiğini bildirdi.

Kararın, ilçenin dalış turizmindeki cazibesini artıracağını ifade eden Öztürk, şunları kaydetti:

"El birliği ile yaptığımız çalışmalar sonucu dalış turizminde dünyanın gözde merkezlerinden biri haline geliyoruz. Akdeniz'in yanı sıra Ege Bölgesi de dalış turizminde marka haline geliyor. Dokuz Eylül ve Alaybey yolcu gemileri Karaburun'da, SGH-51 numaralı Sahil Güvenlik Botu Dikili'de, TCSG 68 Sahil Güvenlik Gemisi Çeşme'de, Airbus A300 kargo uçağı Kuşadası'nda deniz canlılarına ev sahipliği yapması ve dalış turizmini canlandırması için batırıldı. Ayrıca Çeşme Yapay Resif Projesi kapsamında 50 beton blok Çeşme Karaada açıklarına atıldı. Monem batığının su altı dalış parkur alanı ilan edilmesi ile dünyanın dört bir yanından su altı tutkunları Çeşme'ye gelecek."

Suriye bandıralı kuru yük gemisi, 2004 yılında parçalanmak üzere Aliağa Limanı'na çekilirken Çeşme açıklarında fırtına nedeniyle batmıştı. Su altında yapay resif haline gelen 75 metre boyundaki gemi, çok sayıda deniz canlısına yuva olmuş, dalgıçlar ve su altı fotoğrafçılarının uğrak noktası haline gelmişti.

İlgili Galeriler
22. Dünya Petrol Kongresi 22. Dünya Petrol Kongresi
Küresel Isınma Kurultayı Küresel Isınma Kurultayı
Yaşama Çıkarılan Çağrı Yaşama Çıkarılan Çağrı
İbiza'ya Gitmek İçin 10 Sebep İbiza'ya Gitmek İçin 10 Sebep
Anahtar Kelimeler:
Batıkİzmir ValiliğiMonem BatığıYusuf Öztürk
Avatar
Adınız
Yorum Gönder
Kalan Karakter:
Yorumunuz onaylanmak üzere yöneticiye iletilmiştir.×
Dikkat! Suç teşkil edecek, yasadışı, tehditkar, rahatsız edici, hakaret ve küfür içeren, aşağılayıcı, küçük düşürücü, kaba, pornografik, ahlaka aykırı, kişilik haklarına zarar verici ya da benzeri niteliklerde içeriklerden doğan her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk içeriği gönderen Üye/Üyeler’e aittir.

banner5