Çeşme'deki yasa dışı geçiş operasyonunda FETÖ zanlıları yakalandı

İZMİR (AA) - İzmir'in Çeşme ilçesinde düzenlenen yasa dışı geçiş operasyonunda, Fetullahçı Terör Örgütü (FETÖ) soruşturması kapsamında aranan Bankacılık Düzenleme ve Denetleme Kurumunun (BDDK) eski başkan yardımcısı Ozan Cangürel'in eşi ve iki çocuğuyla 3 FETÖ şüphelisinin de bulunduğu 14 kişi, Yunanistan'a geçme hazırlığındayken yakalandı.

Alınan bilgiye göre, Çeşme İlçe Jandarma Komutanlığı ekipleri, Ildır Mahallesi'nden bir sürat teknesiyle yasa dışı geçiş yapılacağı yönündeki istihbarat üzerine bölgeye operasyon düzenledi.

Yunanistan'ın Sakız Adası'na geçmek üzere hazırlık yapan ve aralarında kadın ve çocukların da olduğu 14 kişi yakalandı.

Yapılan kimlik sorgusunda bu kişiler arasında FETÖ yöneticisi olmak suçundan aranan BDDK'nın eski başkan yardımcısı Ozan Cangürel'in eşi ve iki çocuğunun da olduğu belirlendi.

Yakalananlardan 6'sının yasa dışı geçişi organize ettikleri ve kaçaklar arasında FETÖ operasyonları kapsamında haklarında işlem yapılan 3 kişinin de bulunduğu tespit edildi.

Zanlılar, işlemleri için İlçe Jandarma Komutanlığına götürüldü.



