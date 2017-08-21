Çevik kuvvet polisinden özel güvenliğe eğitim

GAZİANTEP (AA) - Gaziantep'te, spor müsabakalarında görevlendirilecek bin 200 özel güvenlik görevlisi, çevik kuvvet polislerince eğitiliyor.

Türkiye genelinde spor müsabakalarındaki güvenliğin daha etkin sağlanması amacıyla hayata geçirilen uygulama kapsamında, Gaziantep'te özel güvenlik görevlilerinin eğitimine başlandı. Spor müsabakalarında görevlendirilen bin 200 özel güvenlik görevlisini tespit eden ekipler, bu kişileri Gaziantep İl Emniyet Müdürlüğü Çevik Kuvvet Şube Müdürlüğünde zorlu bir eğitimden geçirdi.

İlk etapta teorik bilgiler alan özel güvenlik görevlileri, daha sonra eğitim alanına alınarak pratik yapma imkanı buldu. Bu kapsamda görevliler, müdahale kıyafetlerinin hızlı ve doğru şekilde giyilmesinden, cop kullanımının müfredatı, kendi güvenliklerinin alınabilmesi gibi farklı konularda çevik kuvvet eğitmenlerinden eğitim aldı.

Kadın özel güvenlik görevlilerinin de bulunduğu eğitimlerin 12 gün süreceği ve yüzer kişilik ekipler halinde buna devam edileceği kaydedildi.