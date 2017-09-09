İSTANBUL (AA) - Çevirmen, yazar Hale Kuntay, hayatını kaybetti.

Onk Ajans'tan yapılan açıklamaya göre, Kuntay, Zincirlikuyu Camisi'nde öğle namazını müteakip kılınacak cenaze namazının ardından Zincirlikuyu Mezarlığı'nda toprağa verilecek.

Hale Kuntay, 3 Mayıs 1923'te İstanbul Üsküdar'da dünyaya geldi.

Alman Lisesi'ni bitiren yazar, ilk çevirisini 1955'te Mika Waltari'nin "Mısırlı Sinuhe" adlı eseriyle yaptı. Kuntay'ın 1955'ten itibaren ara vermeden yaptığı çalışmalar arasında "Nikah Kağıdı", "Evet, Evet, Evet", "Ağustos Böceği", "Paşaların Paşası", "Cennetlik Kaynana", "Kontrabas", "Elveda Saraybosna" ve "Ustalar Sınıfı" adlı eserler ile "Kutup Ayısı Polaria" ve "Sihirboz Oz" çocuk oyunları bulunmaktadır.

Kuntay'ın, "Küçük Kara Balık" ile "Kızım Olmadan Asla" adlı eserleri en çok baskısı yapılan kitaplar arasında yer aldı.

Genellikle Almanca'dan çeviri yapan yazar İngilizce ve Fransızca'dan Türkçe'ye çevirilere de imza attı.

İlki 1996-1997 sezonunda düzenlenen Afife Tiyatro Ödülleri seçici kurul üyeliği görevini 7 yıl sürdüren Kuntay, Sadri Alışık Tiyatro Ödülleri jürisine de 4 yıl hizmet verdi. Hale Kuntay, yaşamı boyunca 37 kitap ile 69 piyesin çevirisini yaptı.