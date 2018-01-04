Ceviz hırsızlığı güvenlik kamerasında

KAHRAMANMARAŞ (AA) - Kahramanmaraş'ta iki ayrı kuru yemişçiden çuvalla ceviz çalan şüpheli, iş yerlerinin güvenlik kameralarınca kaydedildi.
Alınan bilgiye göre, Kıbrıs Meydanı'ndaki iki ayrı kuru yemişçiden birer çuval ceviz çalındığı ihbarını alan İl Emniyet Müdürlüğü Hırsızlık Büro Amirliği ekipleri, çalışma başlattı.
İş yerlerinin güvenlik kameralarını inceleyen polis ekipleri, şüphelinin eşkalini belirledi. Bölgede yapılan araştırma sonucu R.A. (49), polis ekiplerince gözaltına alındı.
Şüphelinin cevizi başka bir iş yerine sattığı belirlendi.