ÇEVKO, Ambalaj Atıkları Yönetmeliği'nin uygulamasına öncülük edecek

İSTANBUL (AA) - Çevre Koruma ve Ambalaj Atıklarını Değerlendirme Vakfı'nın (ÇEVKO), Çevre ve Şehircilik Bakanlığı tarafından hazırlanan yeni "Ambalaj Atıklarının Kontrolü Yönetmeliği"nin uygulanmasına öncülük edeceği bildirildi.

ÇEVKO'dan yapılan açıklamada, Çevre ve Şehircilik Bakanlığı tarafından uzun bir değerlendirme sürecinin ardından yeniden düzenlenen ve dün Resmi Gazete'de yayımlanan Ambalaj Atıklarının Kontrolü Yönetmeliği'nin, 1 Ocak'ta yürürlüğe gireceği hatırlatıldı.

Açıklamada görüşlerine yer verilen ÇEVKO Genel Sekreteri Mete İmer, yönetmeliğin, ambalaj atıklarının diğer atıklardan ayrı toplanması uygulamalarının daha etkin şekilde uygulanabilmesini amaçladığını kaydetti.

Eski yönetmelik ile farklılıkları, uygulamada oluşacak değişiklikleri ve değerlendirmelerini içeren kapsamlı bir raporun, yakın zamanda üyelerle paylaşılacağını belirten İmer, ÇEVKO'nun sanayideki bilgi birikimi ve lider rolüyle yeni yönetmelikle ilgili uygulamalarda da öncülüğü sürdüreceğini ifade etti.

Yetkilendirilmiş kuruluş olarak ambalajlı ürün piyasaya süren firmaların geri kazanım yükümlülüklerini üstlendiklerinin altını çizen İmer, açıklamasında, "Temsil ettiğimiz piyasaya sürenler adına, ambalaj atıklarının kaynağında ayrı toplanması için yerel yönetimler ve lisanslı firmalarla çalışıyoruz. Bunun yanı sıra iletişim, bilinçlendirme ve eğitim etkinlikleri düzenliyoruz." ifadelerini kullandı.

ÇEVKO, ambalaj atıklarının ekonomik ve düzenli geri kazanımı için sanayi, yerel yönetim ve tüketicilerin katkı ve katılımları ile sürdürülebilir bir geri kazanım sisteminin kurulmasına katkıda bulunmak amacıyla Türkiye'nin ilk yetkilendirilmiş kuruluşu olma özelliğini taşıyor.







