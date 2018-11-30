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Çevre entegre tesisiyle enerjiye destek

- Malatya'da Entegre Çevre Projesi kapsamında kurulan tesiste, katı atıklardan 3 farklı teknolojiyle elektrik üretiliyor - Büyükşehir Belediye Başkanı Hacı Uğur Polat: - "Bir yandan metan gazından elektrik enerjisi üretirken diğer taraftan burada ayrıştırmayla elektrik üretimi söz konusu. Bunların bekletilerek, çürütülerek bunlardan oluşan gazlarla da elektrik üretimi yapıyoruz"

Çevre entegre tesisiyle enerjiye destek
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MALATYA (AA) - Malatya'da Entegre Çevre Projesi kapsamında kurulan tesiste, şehir çöplerinden elde edilen katı atıklarla 3 farklı teknolojiyle elektrik üretiliyor.

Malatya Büyükşehir Belediye Başkanı Hacı Uğur Polat, Orduzu Karamildan mevkisindeki çöp depolama sahasında kurulan tesiste yaptığı inceleme sonrası gazetecilere değerlendirmelerde bulundu. Polat, belediye olarak örnek bir proje uyguladıklarını belirtti.

Ülke genelinde katı atık sahasında oluşan metan gazından elektrik üretiminin söz konusu olduğunu, kendilerinin ise kompleks bir tesis yaptıklarını dile getiren Polat, şunları kaydetti:

"Bir yandan metan gazından elektrik enerjisi üretirken diğer taraftan burada ayrıştırmayla elektrik üretimi söz konusu. Bunların bekletilerek, çürütülerek bunlardan oluşan gazlarla da elektrik üretimi yapıyoruz. Malatya Büyükşehir Belediyesi olarak aslında enerjiye büyük önem atfediyoruz. Yaka Mahallesi'nde mezarlıklar bölgesinde 3 megavatsaatlik güneş enerjisi sistemini kurduk ve orada enerji üretiyoruz."

Mimsan Yönetim Kurulu Başkanı Hacı Ahmet İlhan ise tesisin bacalarının aynı zamanda Çevre ve Şehircilik Bakanlığına entegre olduğunu ve anlık olarak verilerin incelendiğine değinerek, verimli ve çevreci bir santral kurduklarını belirtti.

Tesisin tam kapasiteyle hizmete girmesinin ardından toplam 18 megavatsaat enerji üretilerek, kentteki 60 bin konutun aydınlanma ihtiyacı kadar enerji elde edilmiş olacak.

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Çevre Entegre TesisiMalatyaMalatya Büyükşehir Belediye Başkanı Hacı Uğur Polat
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