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Çevre etiketi için "Sektörel Yol Haritası" çalıştayı

- Çevre ve Şehircilik Bakanlığınca Kayseri'de, 29 Kasım-1 Aralık'ta düzenlenecek çalıştayda, çevre etiketi için uygulanacak kriterlerin değerlendirilmesi ve uygulama yöntemlerinin belirlenmesi ele alınacak

Çevre etiketi için

ANKARA (AA) - Çevre ve Şehircilik Bakanlığınca, çevre etiketi için uygulanacak kriterlerin değerlendirilmesi amacıyla "Sektörel Yol Haritası" çalıştayı düzenlenecek.

Bakanlıktan yapılan yazılı açıklamaya göre, 29 Kasım-1 Aralık tarihleri arasında Kayseri'de tüm sanayicilerin davetli olduğu "Sektörel Yol Haritası" çalıştayı gerçekleştirilecek.

Söz konusu çalıştay, tüketicilerin ve sanayicilerin, çevreye zararlı ürünler ile daha duyarlı ürünler arasında ayrım yapmalarına yardımcı olmak, üreticilerin ihracatta avantajlı duruma geçmelerini sağlamak ve ürünlerin iç pazarda tercih nedeni olmasına imkan sunmak amacıyla düzenlenecek.

Öte yandan çalıştayda çevre etiketi için uygulanacak kriterlerin değerlendirilmesi ve uygulama yöntemlerinin belirlenmesi tartışılacak. Böylece çevre etiket sistemiyle birlikte yeşil aklamanın önüne geçilecek.

Çalıştay, 29 Kasım'da kağıt sektörü, 30 Kasım'da tekstil sektörü ve 1 Aralık'ta seramik sektöründeki sanayicilerin, üniversitelerden ilgili öğretim görevlilerin ve bakanlıkların ilgili birimlerinin katılımıyla gerçekleştirilecek.

İlgililer, çalıştayla ilgili detaylı bilgiyi, "http://ekoetiketturkiye.org/" internet adresinden alabilecek.

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Çevre Etiket Sistemiyle Birlikte Yeşil Aklamanın önüne Geçilecek.çevre Etiketiçevre Ve şehircilik Bakanlığı
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