Çevre temizliğiyle vatandaşlara örnek oluyor

ADIYAMAN (AA) - Adıyaman'ın Kahta ilçesinde yaşayan bir esnaf, yolda ve piknik alanlarında gördüğü çöpleri toplayarak etrafına örnek bir davranış sergiliyor.



Kahta ilçesinde yaşayan saatçi Mehmet Çoban, her sabah yürüyüş sonrası yüzmeye Atatürk Barajı'na ve tarihi Cendere Deresi'ne gidiyor. Çoban, insanların piknik yaptıktan sonra etrafa attığı çöpleri poşetlere doldurarak çöp konteynerlerine koyuyor.

Çoban, AA muhabirine yaptığı açıklamada, etrafta çöp gördüğünde üzüldüğünü, çevreyi kirletmenin ve canlılara zarar vermenin çok büyük bir suç olduğunu, hem çevreyi temizlemek hem de insanlara etrafa çöp atmanın ne kadar kötü bir davranış olduğunu göstermek için elinde sürekli çöp poşetleriyle dolaşarak temizlik yaptığını belirtti.

Her sabah yürüyüşe, akabinde de Atatürk Barajı'na yüzmeye gittiğini aktaran Çoban, şöyle konuştu:

''Yolda giderken gördüğüm çevre kirliliği beni ciddi anlamda rahatsız etti. İnsanların piknik ve mesire alanlarında bıraktıkları çöplerden rahatsız olduğum için bir doğa sever olarak her gün çöp toplamaya karar verdim. Bu alışkanlığım çok küçük yaşta başladı. İlkokula gittiğimde yolda çöp bulunca topluyordum, okul bahçesinde çöp görünce onu alıp çöp kutusuna atıyordum. Ben hergün çöp toplayarak hem çevreyi temizliyorum hem de toplumsal bir duyarlılık oluşturmaya çalışıyorum.''

Tarihi Cendere Köprüsü çevresinde temizlik yaptığını dile getiren Çoban, iki bin yıllık tarihi köprünün sapasağlam olarak günümüze kadar geldiğini, her gün sayısız yerli ve yabancı turistin burayı ziyaret ettiğini fakat etrafa atılan bu çöplerin bir utanç manzarası oluşturduğunu ifade etti.

- ''Yeni nesil daha duyarlı''

Tüm insanların çevreye karşı duyarlı olması gerektiğini dile getiren Çoban, şöyle devam etti:

''Benim 10 yaşında üçüz kızlarım var, onlara hiçbir gün çevrenizi temizleyin demedim. Fakat benim yaptığımı görünce onlar bugüne kadar küçük bir kağıt parçasını bile yere atmadı. Bu bilinci oluşturmadığımız sürece ceza vererek veya başka yollarla asla temiz, yaşanabilir bir ortam sağlayamayız. Bunu, ahlak ve toplumsal bilinç ile çözebiliriz. Yetişen yeni nesil bizim kuşağa göre daha duyarlı, onlar adına umutluyum.''



Çoban, yaklaşık bir aydan beri her gün on büyük poşet çöp topladığını, bunun yüzlerce kilo çöpe eşdeğer olduğunu, bunu yaparken çok mutluluk duyduğunu ve yapmaya da devam edeceğini sözlerine ekledi.



