ARTVİN (AA) - Çevre ve Şehircilik Bakanı Mehmet Özhaseki, "Burası Paris, İstanbul olacak diye uğraşmayın. Buranın fiziki yapısı belli. Burada yaşayan insanlar, burada yaşadıkları için mutlu olsunlar yeter." dedi.

AK Parti Merkez İlçe 6. Olağan Kongresine katılmak üzere Artvin'e gelen Özhaseki, kongrenin ardından Artvin Valiliğini ziyaret etti.

Vali Ömer Doğanay tarafından Valilik önünde karşılanan Bakan Özhaseki, burada halk oyunları ekiplerinin gösterisini izledi. Özhaseki, daha sonra Valilik makamına geçerek, Doğanay'dan Artvin'in genel durumuyla ilgili aldı.

Bakan Özhaseki, gazetecilere yaptığı açıklamada, bu ziyaretin belediye başkanlarıyla bir araya gelip onların bazı konulardaki sıkıntılarını gidermeye vesile olduğunu belirterek, "Dost köyüne bahanesiz varılmaz. Biz de dost köyüne böyle bir bahaneyle geldik. Bu ziyaretimiz hayırlı işlerin yapılması noktasında bir vesile olur inşallah." dedi.

Kamu hizmetlerine Ankara'nın katkısı bakımından en yüksek düzeyde bir iltifata mazhar olmuş şehirler arasında başta Artvin'in geldiğini dile getiren Özhaseki, "Bir taraftan Artvin'in kendine has coğrafi yapısının zorluğu, şirin butik bir il olması, bir taraftan değerli milletvekiliniz İsrafil Bey'in gayretleri buraya daha çok ilgi duyulmasına vesile oluyor." ifadesini kullandı.

Özhaseki, Artvin'de olduğu gibi Anadolu'nun pek çok yerinde de nüfus göçleri yaşandığını kaydederek, şunları söyledi:

"Bu nüfusu sabit tutarak az da olsa göç alıp büyütmek esas olmalı. İlle de çok büyüyeceğiz, ille de bir şey olacağız diye gayret etmek her zaman yanlış olur. Çünkü buranın doğası böyle. Daha büyük şehirleşme ve sanayileşme istekleri bu doğayı mahveder, perişan eder. Bu ilde yaşayan insanların aradığı her şeyi bulabilir hale gelmesi, devlet hizmetlerinin belediye hizmetlerinin en güzel şekilde belli bir hale getirilmesi, bana göre bu ile yapılabilecek en büyük hizmettir.

Burası Paris, İstanbul olacak diye uğraşmayın. Buranın fiziki yapısı belli. Burada yaşayan insanlar, burada yaşadıkları için mutlu olsunlar yeter. Bunun için de gerek devletimiz gerekse son birkaç yıldır ortaya konulan belediyecilik anlayışı, hizmetleri gayet iyi bir noktaya getirmiştir. Emeği geçenlerden Allah razı olsun. Ben de üzerime düşen ne varsa Artvin için yapmaya hazırım."

Özhaseki, daha sonra Artvin Belediyesini ziyaret ederek Belediye Başkanı Mehmet Kocatepe'den kentin şehircilik anlamındaki temel sorunlarıyla ilgili brifing aldı.



