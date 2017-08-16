Çevre ve Şehircilik Bakanı Özhaseki: 15 yılda 7,5 milyon konutu dönüştüreceğiz

KOCAELİ (AA) - Çevre ve Şehircilik Bakanı Mehmet Özhaseki, "Dersimize çalıştık, yasa taslaklarımızı hazırladık. Akşam, sabah inşallah çıkacak. Çıktığı zaman hedefimiz şu; yılda 500 bin konutu tüm Türkiye'de dönüştüreceğiz. 15 yıl içerisinde inşallah 7,5 milyon konutu dönüştüreceğiz. Ondan sonra inşallah rahat edeceğiz, hiç kimse depremden korkmayacak." dedi.

Marmara Depremi'nin merkez üssü Gölcük'te gerçekleştirilen Denizevler Kentsel Dönüşüm Projesi Temel Atma Töreni'nde konuşan Özhaseki, Gölcük'ü çok iyi bildiğini çünkü eşinin de buralı olduğunu belirterek, Marmara Depremi'nden sonra da buraya özel ilgisinin hiç eksilmediğini söyledi.

İnsanoğlunun doğayla iç içe yaşadığını, bundan dolayı doğanın denge ve kurallarını çok iyi bilmeleri gerektiğini dile getiren Özhaseki, doğayı değiştiremeyeceklerini ve onunla savaşamayacaklarını, buna dikkat edilmediğinde felaketlerin sırasıyla geldiğini kaydetti.

Özhaseki, Türkiye'nin bir deprem ülkesi olduğunu ve bu gerçeğin bilinmesi gerektiğini vurgulayarak, "Topraklarımızın yüzde 66'sı deprem bölgesi. Nüfusumuzun yüzde 71'i de deprem bölgesinde yaşıyor. Son 100 yıl içerisinde bu cennet Anadolu vatanında 6 ve üzeri deprem sayısı 56. Şimdi Bodrum ve Antalya'da olanı saymıyoruz, literatüre girmiyor bunlar. Kayıplarımız 100 bin civarında, devlete 100 milyar dolar civarında maliyeti var." diye konuştu.

"İnsanı deprem öldürmüyor, kötü yapılar öldürüyor"

Sultan Abdülhamid'in 1894'teki Büyük İstanbul Depremi'nden sonra uzmanlardan bununla ilgili bir rapor hazırlanmasını istediğine dikkat çeken Özhaseki, şunları kaydetti:

"O günkü uzmanlar gidip çalışırlar. Özellikle incelemelerini Katırlı köyünde yoğunlaştırırlar. Sonra Ulu Hakan'a, 'Katırlı köyünde bile sağlam zeminde yapılan evlerin hepsi ayakta ama alüvyonlu topraklara ve çamurlu arazilere yapılanların hepsi yıkılmış vaziyette. Dikkatsiz ve özensiz yapılan yapıların hepsi yıkılmış.' derler. Marmara Depremi olduğunda Kayseri Büyükşehir Belediye Başkanıydım. Naçizane ekibimi toplayıp Gölcük'e geldim. O depremin meydana getirmiş olduğu hasarı birebir yaşayıp ders almaya çalıştık. Gördüğüm şuydu; 100 sene önce Abdülhamid'e verilen rapor aynen doğruydu. Zemin olarak çürük topraklara, alüvyonlu topraklara, balçık araziye yapılan binaların çökmesi zaten mukadderdir. Bu bir kader değil bilinen bir gerçektir, bunu gördük. Sonra yapılardaki o sağlıksız yapılaşma, arkasından işçilik ve ihmaller. İnsanı deprem öldürmüyor, kötü yapılar öldürüyor."

"Bir milyon 35 bin bina dönüştü"

Bakan Özhaseki, bunlardan ders çıkarıldığını ve 1999'dan sonra yönetmeliğin değiştiğini anlatarak, "Yeni yönetmeliğe göre yapılan binalar çok sağlıklı yapılıyor. Özellikle Sayın Cumhurbaşkanımızın 2012'de verdiği emirle Kentsel Dönüşüm Yasası çıktı. O yasa çıktığından beri 1 milyon 35 bin binanın dönüşümü sağlanıyor." ifadelerini kullandı.

Başbakan Binali Yıldırım'ın bundan birkaç ay önce İstanbul'da meydana gelecek olası depreme karşı neler yapılabileceği konusunda çalışma yapmaları talimatını verdiğine işaret eden Özhaseki, konuşmasını şöyle sürdürdü:

"Dersimize çalıştık, yasa taslaklarımızı hazırladık. Akşam, sabah inşallah çıkacak. Çıktığı zaman hedefimiz şu; yılda 500 bin konutu tüm Türkiye'de dönüştüreceğiz. 15 yıl içerisinde inşallah 7,5 milyon konutu dönüştüreceğiz. Ondan sonra inşallah rahat edeceğiz, hiç kimse depremden korkmayacak. Türkiye'nin deprem bölgesi olduğunu bilerek İstanbul başta olmak üzere bütün şehirlerimizde bu hazırlığımızı Anadolu sathında yayarak, Türkiye'yi önümüzdeki yıllarda olabilecek depremlere karşı hazırlıklı hale getirmeye çalışacağız. Bunu biz başarırız. Bu irade bizde var."