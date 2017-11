Çevre ve Şehircilik Bakanı Özhaseki Almanya'da

BONN (AA) - Çevre ve Şehircilik Bakanı Mehmet Özhaseki, Birleşmiş Milletler (BM) İklim Değişikliği 23. Taraflar Konferansı'ndaki (COP23) görüşmelere ilişkin, "Eğer görüşmeler neticesinde isteklerimiz kabul edilmezse, Türkiye gelişmekte olan ülkeler statüsünde görülüp buna uygun şekilde avantajlarından istifade edemezsek biz bu işin içerisinde (Paris İklim Anlaşması) yokuz." dedi.

Özhaseki, Almanya’nın Bonn kentinde düzenlenen ve bugün sona erecek COP23 kapsamında gerçekleştirdiği ikili görüşmelerin ardından gazetecilere açıklamalarda bulundu.



Özhaseki, Türkiye’nin yaklaşık 15 gündür konferansta büyük bir ekip halinde haklarını savunduğunu ve daha önce yapılmış olan bazı yanlış uygulamalara son verdirecek şekilde görüşmelere devam ettiğini belirterek, "Müzakerecilerimiz bu işi hızlı yapıyorlar. Ben de 3 gündür burada birçok muhatabımla bir araya geldim ve ülkemizin konumunu bir kere daha değerlendirdik." ifadelerini kullandı.



Daha önce alınan yanlış kararları bugün Türkiye’nin düzeltmek zorunda kaldığını kaydeden Özhaseki, şöyle devam etti:



"Belki de bir Türk tabiriyle işi anlatmakta fayda var. Bundan 27 yıl kadar önce delinin biri kuyuya bir taş atmış, o taşı hep beraber çıkarmaya çalışıyoruz. Doğrusu, o taşın çıkmasını istemeyenler var. Bir de bizim gibi, o taşı çıkarıp rahatlamak isteyenler var. 1990’lı yılların başında yapılan bu taraflar sözleşmesinde Türkiye’yi gelişmiş ülkeler statüsüne attıkları için birçok noktada biz ileride ağır taahhütler altına girmek zorunda kalıyoruz. Bunlar Yeşil İklim Fonu’na ulaşamamak gibi, kredi imkanlardan uzak kalmak gibi, ayrıca karbon emisyonlarında birçok yatırımımızın da önünün kesilmesi gibi bizi zorda bırakacak birtakım taahhütler olarak karşımıza çıkıyor."





- "Bizim kaygılarımızı yazarak bir metin üzerinde, bizi de anlaşmaya davet ediyorlar"





Mehmet Özhaseki, bu durumun yeni bir şey olmadığını ve yaklaşık 27 yıl önce buna karar verildiğini belirterek, "Ne yazık ki o günkü temsilcilerimiz de bu işi biraz lakayıt karşılamışlar hatta zımnen kabul etmişler. Şimdi birkaç senedir artık 2020’den itibaren devreye girecek olan Paris İklim Anlaşması’nda bu konumumuzun yeniden düzenlenmesi, bizim gelişmekte olan ülkeler statüsüne atılmamız, kredi imkanlarına ulaşmamız, teknoloji erişimi noktasındaki avantajları elde etmemiz için büyük bir çaba sarf ediyoruz. Bunu her koşulda, her ortamda her görüştüğümüz muhatabımıza ısrarla söylüyoruz." şeklinde konuştu.



Söz konusu görüşmeler neticesinde Türkiye’nin isteklerinin kabul edilmemesi durumunda Türkiye’nin Paris İklim Anlaşması’nda yer almayacağına işaret eden Özhaseki, şunları kaydetti:



"Eğer bu görüşmeler neticesinde isteklerimiz kabul edilmezse, Türkiye gelişmekte olan ülkeler statüsünde görülüp buna uygun şekilde avantajlarından istifade edemezsek biz bu işin içerisinde yokuz. Bunu Meclis'e de getirmeyeceğiz. Meclis'e getirmeyince zaten anlaşma bir yürürlük kazanmıyor ve burada, bu görüşmelerde bulunmanın da, tartışmanın da bir anlamı yok. Bunu defalarca söyledik. Şimdi tabii bunlar bir gayret içerisindeler. Gerek bu işin başkanlığını yapan Fiji Başbakanı gerek BM Genel Sekreteri ve onun İklim Sekretaryası gerek bu işi yürütmekle görevli olan AB tarafındaki İklim Komiseri, Alman hükümeti adına işi yürüten başmüzakereci büyük bir çaba içerisindeler. Ara formüller bulmaya çalışıyorlar. Bizim kaygılarımızı yazarak, bir metin üzerinde bizi de anlaşmaya davet ediyorlar. Bu görüşmeler hızla devam ediyor. Bundan sonra da tahmin ediyorum devam edecek ama biz ülke olarak haklı olduğumuz noktada ısrarla istediğimizi elde edinceye kadar yerimizde durmaya devam edeceğiz."





- "Araç üretimi noktasında Türkiye çok hızlı davranıyor"





Çevre ve Şehircilik Bakanı Özhaseki, Türkiye’nin de birçok ülke gibi, burada faaliyetlerini anlattığını söyledi.

Özhaseki, devamla şunları kaydetti:

"Birçok faaliyetimizi burada anlattım. Bunun bir parçası olarak da araç üretimi var. Araç üretimi noktasında Türkiye çok hızlı davranıyor. Özellikle Sayın Cumhurbaşkanımızın liderliği ve ısrarıyla bu konu gündemden hiç düşmedi. Belki başka zaman olsaydı bir dilek olarak konuşulurdu, gündemden düşerdi ve kapanıp giderdi. Ama Sayın Cumhurbaşkanımızın bir özelliği var; bir konuda, eğer Türkiye’nin yapması gerektiği hususunda bir konuyu ele almışsa ve ona inanmışsa onun artık arkasını hiç bırakmaz ve onun ısrarları neticesinde bugün iyi bir yere geldik. İnşallah yakında somut adımlar da atılır. Türkiye bu konuda çok uygun bir konuma da gelir diye düşünüyorum."