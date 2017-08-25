Çevre ve Şehircilik Bakanı Özhaseki Bursa'da:

BURSA (AA) - Çevre ve Şehircilik Bakanı Mehmet Özhaseki, "Gelecek seneyi biz pilot yıl ilan ederek tüm Türkiye'de depreme dayanıksız ne kadar bina varsa onu bir takvimle dilimleme içinde yavaş yavaş dönüştüreceğiz." dedi.

Büyükşehir Belediye Başkanı Recep Altepe ile Heykel'deki tarihi belediye binasında bir araya gelen Özhaseki, Vali İzzettin Küçük ve bazı milletvekillerinin de bulunduğu ziyarette yaptığı konuşmada, Bursa'nın kendileri için çok önemli bir şehir olduğunu, hükümetin bu kente özel önem verdiğini söyledi.

Bakanlığın çevre hususunda çalışmalar gerçekleştirirken, şehircilik konusunda da çok büyük işlerin yapıldığı bir dönemde bulunduklarını vurgulayan Özhaseki, "Özelikle deprem gerçeğinin her gün bize kendini hissettiriyor olması biraz daha bizim bu konularda atak olmamızı icap ettiriyor. Bursa'da başlamış ve devam eden kentsel dönüşüm noktasındaki gayretleri yakından da takip ediyoruz." diye konuştu.

Özhaseki, bakanlık olarak bu konuda yetki verdikleri iki il bulunduğunu bildirerek, şöyle konuştu:

"Birisi İstanbul, diğeri Bursa. İstanbul'a yetkiyi bırakırken bakanlıktan hiçbir yoğunluk artışı yapılmaksızın 'Bina bazlı dönüşümlerde siz yetkilisiniz' diye yetki verdik. Bursa'da biraz daha özel hassasiyet gözeterek, başkanımızın da istediği ve talebiyle '0,50'ye kadar emsal artırılabilir' dedik. Bu konuda müthiş çalışmalar yaptık. Bakanlar Kurulundan, ekonomik kurullardan geçti, sene sonuna kadar inşallah bunu yasalaştıracağız. Sonra da gelecek seneyi biz pilot yıl ilan ederek tüm Türkiye'de depreme dayanıksız ne kadar bina varsa onu bir takvimle dilimleme içinde yavaş yavaş dönüştüreceğiz. Hedefimiz de büyük. Senede yaklaşık 500 bin bağımsız birimi yenilemeyi, değiştirmeyi, dönüştürmeyi hesaplıyoruz. Bunların bütün matematik hesapları da yapıldı. Finans kaynakları, rezerv alanları hesaplandı. İstanbul başta olmak üzere Anadolu'ya doğru bütün illerimizde yaygın vaziyette bu çalışmaları yapacağız."

- "İl il gezip sorunları yerinde tespit ediyoruz"

Diğer taraftan il il gezip sorunları yerinde tespit ederek, doğru bir dönüşümün nasıl olacağı hususunu tartıştıklarının altını çizen Mehmet Özhaseki, şunları kaydetti:

"Bugün bir taraftan Yıldırım Belediyemizin yapmış olduğu çalışmaları yerinde göreceğiz. Hem Tema Park'ın temelini atacağız hem de Türkiye'ye örnek olabilecek, insanları o merkezde toplayıp kentsel dönüşümün ne olduğunu, doğru dönüşümün nasıl yapılabileceğini anlattıkları, ikna ettikleri daha sonra da işe çok daha gönül ferahlığıyla girebildikleri bir ortam sağlandı, o merkezin de açılışını yapacağız. Sonra Osmangazi Belediyemize geçeceğiz, daha sonra da il müdürlüğümüz burada yeni binasında hizmet vermeye başladı, oranın da açılışını yapacağız. Akşama doğru da inşallah fırsat bulup inşaat sektöründeki arkadaşlarımızla Bursa Ticaret ve Sanayi Odası'nda bir araya gelip son çıkan bizim yayınladığımız planlanan aktif imar yönetmeliğinin neler getirip neler götürdüğünü, gelecek sene inşaat sektörünü nasıl bir sezonun beklediğini, Türkiye'de bundan sonra 15-20 yıl boyunca nasıl bir kentsel dönüşümün yapılıp, kendi sektörlerini etkileyici bir faktör haline dönüştüğünü de anlatmaya çalışacağız arkadaşlarımıza. İnşallah dolu dolu bir gün olacak.''

Büyükşehir Belediye Başkanı Recep Altepe de ziyaretinden dolayı Bakan Özhaseki'ye teşekkür etti.















