Çevre ve Şehircilik Bakanı Özhaseki Kayseri'de: (2)

KAYSERİ (AA) - Çevre ve Şehircilik Bakanı Mehmet Özhaseki, "DEAŞ'ı uydurdular sonra da yok etmek bahanesiyle şimdi geldiler oraya ve savaşıyorlar. İş, çıkar savaşması, menfaat savaşı. Yüz yıldır bu coğrafyada zaten ektikleri kinlerin neticesinde bugün o toplumlar birbirlerine düşmüş vaziyetteler ve bundan da istifade ederek kendi çıkarlarını sürdürmeye devam ediyorlar. Bunlar karşısında uyanık olmak lazım." dedi.

Özhaseki, Kayseri'nin Tomarza ilçesi Dadaloğlu Mahallesi'nde düzenlenen "26. Ulusal, 16. Uluslararası Dadaloğlu Geleneksel Kültür ve Sanat Şenlikleri"nde yaptığı konuşmada, DEAŞ'ın emperyal güçlerin ortaya koyduğu bir proje örgüt olduğunu söyledi.

DEAŞ'ın herhangi bir temeli olmadığını, İslam tarihinde de yeri bulunmadığını vurgulayan Özhaseki, şöyle konuştu:

"Batı ve emperyal güçler bunları uydurdular, oraya koydular. Onları bahane ederek orada toplanıyorlar ve savaşıyorlar. Şimdi Suriye topraklarında bize 50-100 kilometre mesafede, 10 bin kilometre öteden Amerika neden gelir oraya? 8-10 bin kilometre öteden Rusya niye gelir oraya? Birçok Avrupa Birliği üyesi niye gelir oraya? Orada ne yaparlar, ne işleri var orada? Evet, DEAŞ'ı uydurdular sonra da yok etmek bahanesiyle şimdi geldiler oraya ve savaşıyorlar. İş, çıkar savaşması, menfaat savaşı. Yüz yıldır bu coğrafyada zaten ektikleri kinlerin neticesinde bugün o toplumlar birbirlerine düşmüş vaziyetteler ve bundan da istifade ederek kendi çıkarlarını sürdürmeye devam ediyorlar. Bunlar karşısında uyanık olmak lazım."

Batıdaki seçimlerde siyasilerin Türkiye ile yatıp kalktığını belirten Özhaseki, "Türkiye'den ne istiyorsunuz? Niye Türkiye'yi konuşuyorsunuz? Ne var Türkiye'de? Kendi sıkıntılarınızı, ekonomik sorunlarınızı konuşsanıza. Sonra dönüp Türkiye'ye, 'demokrasi ve insan hakları konusunda eksiklik var.' diyorlar. Güya kendileri çok medeni, insan haklarına çok saygılı." ifadelerini kullandı.

Özhaseki, Myanmar'da bugünlerde vahşet yaşandığına da değinerek, şöyle devam etti:

"Çok uzak bir coğrafya, Kurtuluş Savaşı'mızda 35 bin altını bize göndererek yardımcı olan kardeşlerimiz var. Manevi bir borç hissediyoruz. En azından orada birtakım girişimlerde bulunuyoruz. Yollarda çocukları palalarla kesiyorlar, işkence ediyorlar, ey Batı, ey insanlık alemi, tüm mü yitirdiniz vicdanınızı? Yardım etmediniz anladık, kapıları kapattınız anladık, iki cümle söyleyin de katilleri kınayın bari. Vicdandan yoksunlar, merhametten yoksunlar, onlara iki cümle bile söylemiyorlar ama biz Türkiye olarak dünyanın vicdanı olmaya devam edeceğiz."

Aşıkların atışmasıyla sona eren şenliğe, Kayseri Valisi Süleyman Kamçı, AK Parti Kayseri Milletvekili Hülya Nergis Atçı, bağımsız milletvekili Yusuf Halaçoğlu, Büyükşehir Belediye Başkanı Mustafa Çelik, ilçe başkanları, sivil toplum kuruluşu temsilcileri ve vatandaşlar katıldı.

(Bitti)