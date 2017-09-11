Çevre ve Şehircilik Bakanı Özhaseki Konya'da

KONYA (AA) - Çevre ve Şehircilik Bakanı Mehmet Özhaseki, Arakan'da büyük bir insanlık dramının yaşandığını belirterek, "Arakan'da insanlar ölüyor, insan haklarından iki çift kelam eden yok. İnsanlar işkenceye uğruyor, çocuklar öldürülüyor, palalarla kesiliyor. İnsanlara elektrik veriliyor. Ey Batı hani medeniydiniz. Hani insan hakları sizin için önemliydi. Suriye'de çocuklar ölüyor sesiniz çıkmıyor. Vicdansızlar birinizden kınama sözü bile çıkmıyor. Yatıyorlar Türkiye, kalkıyorlar Türkiye." dedi.

Özhaseki, Meram Belediyesi tarafından düzenlenen "Miras, Geçmişi İhya Geleceği İnşa Kentsel Dönüşüm Projesi" programında, Türkiye'nin tüm illerinde kentsel dönüşüm projelerinin devam ettiğini dile getirdi.

Zaman içerisinde binaların eskidiğine dikkati çeken Özhaseki, "Türkiye'nin birçok yerinde kentsel dönüşüm denildiği zaman birçok belediye başkanı arkadaşımız, binaları yıkıp yenilemeyi, yenilerken de buradaki yoğunluğu iki misli artırarak yarısını müteahhide, diğer yarısını da vatandaşa dağıtıp işin içerisinden çıkmayı sanki maharet sanıyorlar. İşin garip tarafı, o yıkmış oldukları binalar bir gün yıkılabilecek iken kendi yapmış oldukları o çirkin binalar 50-100 yıl yıkılamayacak." diye konuştu.

- "Deprem bir gerçek ancak tedbir alabiliriz"

Türkiye'nin deprem bölgesinde olduğunu anımsatan Özhaseki, ülke topraklarının yüzde 66'ısının birinci ve ikinci derece deprem bölgesinde olduğunu aktardı.

Nüfusun yüzde 71'inin deprem bölgesinde yaşadığını belirten Özhaseki, şöyle konuştu:

"Deprem bir gerçek ancak tedbir alabiliriz. Geçtiğimiz yüzyılda Anadolu coğrafyasında 6 ve üzeri meydana gelen depremlerin sayısı 56'dır. Ölen insanımızın sayısı ise 100 bin civarında. Mali kaybımız yüz milyar dolar civarında. İnsanları deprem öldürmez kötü yapılar öldürür. Bilim adamları İstanbul için bir deprem gerçeğinin olduğunu söylüyor. Önümüzdeki 15 yıl içerisinde bir deprem olacak dediklerinde bunu seyretmemiz mi gerekiyor? Tedbir alıp gayret etmeyelim mi? Şu an bir gayret içerisindeyiz ve onun için uğraşıyoruz." ifadesini kullandı.

İller Bankasının tüm sosyal tesislerini satılığa çıkardıklarını dile getiren Özhaseki, "İnsanlar başka yerde de yemek yiyebilir, sosyal tesislerde otellerimiz var ancak insanlar başka yerlerde de kalabilir ama bizim sosyal tesislerden elde edeceğimiz gelirleri biriktirip kentsel dönüşüm yapan belediyelerimize sıfır faizle dağıtmaya başladığımdıza tüm belediye başkanlarımıza sanki moral geliyor. Fedakarlığa kendimizden başlıyoruz." dedi.

- "Arakan'da insanlar ölüyor, insan haklarından iki çift kelam eden yok"

Özhaseki, Arakan'da büyük bir insanlık dramının yaşandığını ve dünyanın yaşanan zulme sessiz kaldığını vurguladı.

Türkiye olarak Arakan'da yaşanan insanlık suçuna sessiz kalmayacaklarını dile getiren Özhaseki, şunları kaydetti:

"Arakan'da insanlar ölüyor, insan haklarından iki çift kelam eden yok. İnsanlar işkenceye uğruyor, çocuklar öldürülüyor, palalarla kesiliyor. İnsanlara elektrik veriliyor. Ey Batı hani medeniydiniz. Hani insan hakları sizin için önemliydi. Suriye'de çocuklar ölüyor sesiniz çıkmıyor. Vicdansızlar birinizden kınama sözü bile çıkmıyor. Yatıyorlar Türkiye, kalkıyorlar Türkiye. Onlar alışmışlar eski Türkiye'ye. 600 milyon dolar verecekleri başbakanı Amerika'ya çağırıp, el pençe divan durdurmaya alışmışlar. IMF'yle borç verip emir vermeye alışmışlar. Şimdi dik durmamız onlara iyi gelmiyor. Bizler ne yaptığımızı iyi biliyoruz."

- "Yargılananlar cezalarını en ağır şekilde çekecekler"

FETÖ'nün geçmişte etkili bir vaziyette tüm devlet kadrolarına sızdığına da değinen Özhaseki, şöyle devam etti:

"Fakat örgütün yaptıkları rezillikler şimdi teker teker ortaya çıkıyor. Vicdanın asla kabul etmeyeceği fetvalarla neler yapmışlar. Yükselebilecek insanlara namaz kılmayın, içki içebilirsiniz demişler. Hacca gitmeyeceksiniz, dilinizden şehadet kelimesi çıkmasın demişler. Eşleriniz denize bikiniyle gitsin demişler. Sorular çalarak, insanlara kumpaslar kurarak kendilerini devletin merkezine yerleştirmeye gayret etmişler. Amerika'daki şizofren yapının bir emriyle insanları öldürmeye kalktılar. Masum insanlara kurşun sıktılar. 250 kardeşimiz şehit oldu. Şimdi mahkemelere izliyorsunuz. Sanki silahları bunlar sıkmamış, uçakları bunlar kaldırmamış, biz bir hayal alemindeymişiz, hayal görmüşüz, 250 kişi şehit olmamış gibi. Öyle bir şey yok. Yine yalan, riya ve ikiyüzlülük akıyor ama şu an yargılananlar cezalarını en ağır şekilde çekecekler."

Programa AK Parti Genel Başkan Yardımcısı Ahmet Sorgun, Vali Yakup Canbolat, Büyükşehir Belediye Başkanı Tahir Akyürek, AK Parti Konya milletvekilleri ve vatandaşlar katıldı.