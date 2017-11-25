ANKARA (AA) - Çevre ve Şehircilik Bakanı Mehmet Özhaseki hakkında bazı gazetelerde çıkan haberlerin gerçeği yansıtmadığı bildirildi.

Çevre ve Şehircilik Bakanlığından, Özhaseki hakkında bazı gazetelerde çıkan haberlere ilişkin yazılı açıklama yapıldı.

Açıklamada, 2011'in Ekim ayında ABD'nin Kuzey Carolina Eyaleti Meclis Başkanı Thom Tillis başkanlığında ABD'li senatör ve milletvekillerinden oluşan bir heyetin, "Kardeş Şehir" ilişkisine temel oluşturmak amacıyla Kayseri'ye geldiği, heyetin, Kayseri'de yaptığı incelemelerin ardından o dönem Kayseri Büyükşehir Belediye Başkanı Özhaseki'yi de ziyaret ettiği hatırlatıldı.

Uzun görüşmeler ve daha sonra devam eden yazışmaların ardından Kayseri ile Kuzey Carolina arasında "Kardeş Şehir" ilişkisi kurmanın uygun görüldüğü ve Kayseri Büyükşehir Belediye Meclisinin bu doğrultuda karar aldığına yer verilen açıklamada, devam eden süreçte 2012'nin Mayıs ayında Kuzey Carolina Eyalet Meclisinde yapılacak bir törenle "Kardeş Şehir" protokollerinin imzalanmasının kararlaştırıldığı aktarıldı.

Kayseri Büyükşehir Belediye Meclisi'nin, "Kardeş Şehir" ilişkisinden sorumlu olan sosyal ve kültürel işler daire başkanını, ilgili genel sekreter yardımcısını ve büyükşehir belediye başkanını bu protokolün imza törenine katılmak için görevlendirdiği, bu bilgilerin tamamının resmi belgelerle tespitli olduğu ifade edilen açıklamada, şunlar kaydedildi:

"Daha önce başka şehirlerle kurulan kardeş şehir ilişkilerinde olduğu gibi yine oluşan bu teamül gereği, ticaret ve sanayi odaları başta olmak üzere, MÜSİAD, KAYSİAD, GESİAD gibi iş dünyası temsilcilerine masrafları kendileri veya temsil ettikleri kurumları tarafından karşılanması kaydıyla programa katılabilecekleri ifade edilmiştir. Yapılan resmi ziyarete o dönem AK Parti Kayseri Milletvekili Ahmet Öksüzkaya, Sanayi Odasını temsilen Meclis Başkanı Nurettin Okandan ve oda üyesi olarak Ali Ezinç, Ticaret Odası üyelerinden İlhan Miraboğlu ve bazı üyeler, GESİAD'ı temsilen Hamdi Kınaş ve Kayserili bazı işadamları katılmıştır. Ayrıca fotoğrafta görülmeyen birçok işadamı da bu ziyarette yer almıştır. Yani ziyarete katılanların neredeyse tamamı, yapılan her programda kurumlarını temsil eden, Kayseri protokolünce ve Kayseri'de herkesçe bilinen isimlerdi. O tarihler itibariyle FETÖ terör örgütüne dair resmi bir bilgi de henüz yoktu. Dolayısıyla fotoğraftaki bazı isimlerin bir terör örgütünün mensubu olduklarına dair herhangi bir hukuki tespit veya toplumsal bir kanaat de yine o tarihler itibariyle mevcut değildi. Nitekim, bu yapının geri planda sakladığı hain niyetler, 17-25 Aralık kumpasıyla ortaya çıktıktan sonra, FETÖ'ye ve FETÖ ile irtibatını kesmeyenlere karşı Sayın Bakanın tutumu çok açık ve net olmuştur."

Dönemin Kayseri Büyükşehir Belediye Başkanı Özhaseki'nin 2012'nin Mayıs ayında Kuzey Carolina Meclisi'nde Amerikalı milletvekillerine hitap ettiği ve Kuzey Carolina Eyaleti ile Kayseri Büyükşehir Belediyesi arasında iş birliği protokolü imzalandığı belirtilen açıklamada, ayrıca ticaret bakanları ile de protokoller imzalandığı ve kurumlarını temsilen gelen bu iş adamlarının resmi toplantı ve kokteyllerde yer aldığı aktarıldı.

Ziyaretin New York ayağında ise heyetin gezi yaparken haberde gösterilen fotoğrafın Central Park'ta çekildiği vurgulan açıklamada, şu ifadelere yer verildi:

"Altını bir kere daha çizerek ifade etmek gerekirse, haberde geçen fotoğraf 2012'nin Mayıs ayında New York'ta Central Park'ta, (gidenler tarafından bilinen bir yerde) çekilmesine rağmen özellikle Pensilvanya'da çekildiği yalanı ile çirkin bir algı operasyonu yapılmak istenmiştir. Ayrıca kardeş şehir ilişkisi için yapılan resmi programı, Pensilvanya'ya yapılan özel bir ziyaretmiş gibi göstermek tamamen yalandan ibarettir ve hiç bir ahlaki ilkeyle bağdaşmamaktadır. Bu çirkin algı operasyonlarının, hain FETÖ'nün ekmeğine yağ sürmek ve FETÖ ile mücadeleyi sulandırmak maksadı taşıdığı açıktır. Zira FETÖ'yle irtibatından dolayı yargılanan sanıklar her türlü iftirayı, Pensilvanya'dan gelen talimat gereği toplumun önde gelen isimlerine bulaştırma emelinde olup böylece FETÖ ile mücadelede kafa karışıklığı yaratmak istemektedirler."

Açıklamada, FETÖ'nün, 17-25 Aralık kumpasından sonra, kendilerine karşı aldığı sert tavır ve tutumdan dolayı Bakan Özhaseki'yi hedef gösterdiği belirtilerek, şunlar kaydedildi:

"Bu çirkin haberi yapan medya gruplarına bakıldığında; birinin sahibinin FETÖ'den yurt dışına kaçtığı yine diğerinin genel yayın yönetmeninin de firari bulunduğu ve yurt dışında alenen Türkiye düşmanlığı yaptığı herkesçe bilinen bir gerçektir. Yalan ve iftiraya dayanan bu haberlerin bahsi geçen medya gruplarında yer alması özellikle manidardır. Karalama kampanyalarıyla; yıpratma, algı üretme, itibar cellatlığına soyunma ve bu algı üzerinden maksatlı bir operasyon yapmaya çalışanlara karşı hukuki yollara başvurulacağını kamuoyunun bilgisine sunarız."