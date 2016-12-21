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Çevre ve Şehircilik Bakanlığından Halep'e destek

- Çevre ve Şehircilik Bakanlığı, Türk Kızılayı ile protokol imzalayarak Halep için yardım kampanyası başlattı - Bakan Özhaseki: - "Halep, tarihin en ağır insanlık dramını yaşıyor. On binlerce insan hayatta kalma mücadelesi veriyor. Savaşın tam ortasında kalan çocuklar, kadınlar ve yaşlıların çaresizliğine dünya gözlerini kapatsa da onların oradan tahliyesi için Hükümetimiz yoğun çaba sarf ediyor. Halep'ten tahliye edilen kardeşlerimize, milletimiz yine tarihi bir duruş sergileyerek, yardım elini uzattı ve uzatmaya da devam ediyor"

Çevre ve Şehircilik Bakanlığından Halep'e destek

ANKARA (AA) - Çevre ve Şehircilik Bakanlığı, Türk Kızılayı ile protokol imzalayarak Halep için yardım kampanyası başlattı.

Bakanlıktan yapılan açıklamada, imzalanan protokolün yanı sıra Bakanlık personelinde farkındalık uyandırılması amacıyla Halep'te yaşanan insanlık dramını konu eden bir sergi de açıldığı bildirildi. Bakanlıkta açılan sergide Halep'teki vatandaşların yaşadığı dram gözler önüne seriliyor.

Türk Kızılayı ile imzalanan protokol ile başlatılan yardım kampanyası kapsamında ise SMS ve online bağış sistemi devreye sokuldu. Kampanyaya bağışta bulunmak isteyenler, "ÇEVREŞEHİR" yazarak 2868'e SMS atarak veya online olarak açılan banka hesabına doğrudan destekte bulunabiliyor.

Çevre ve Şehircilik Bakanı Mehmet Özhaseki, konuyla ilgili yaptığı açıklamada, "Halep, tarihin en ağır insanlık dramını yaşıyor. On binlerce insan hayatta kalma mücadelesi veriyor. Savaşın tam ortasında kalan çocuklar, kadınlar ve yaşlıların çaresizliğine dünya gözlerini kapatsa da onların oradan tahliyesi için hükümetimiz yoğun çaba sarf ediyor. Halep'ten tahliye edilen kardeşlerimize milletimiz yine tarihi bir duruş sergileyerek, yardım elini uzattı ve uzatmaya da devam ediyor." değerlendirmesinde bulundu.

Halep'te yaşanan drama duyarsız kalmadıklarını aktaran Özhaseki, bu bağlamda Bakanlık ile Türk Kızılayı arasında imzalanan protokolle yardım kampanyası başlatıldığını ifade etti.

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Çevre Ve Şehircilik Bakanı Mehmet Özhasekiçevre Ve şehircilik BakanlığıHalep Için Yardım KampanyasıTürk Kızılayı
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