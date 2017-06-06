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Çevreye dikkat çekmek için su altında çekim

- Van'ın Muradiye ilçesi Kaymakamı ve Belediye Başkan Vekili Çelikel ile su altı görüntüleme yönetmeni Ceylan, çevre konusunda farkındalık oluşturmak amacıyla Muradiye Şelalesi'ni su altından görüntüleyerek, çöp topladı

Çevreye dikkat çekmek için su altında çekim

VAN (AA) - Muradiye Kaymakamı ve Belediye Başkan Vekili Mehmet Fatih Çelikel ile su altı görüntüleme yönetmeni Tahsin Ceylan, "Dünya Çevre Günü" etkinlikleri kapsamında Muradiye Şelalesi'ni su altından görüntüledi.

Muradiye Belediyesi, çevre konusunda farkındalık yaratmak amacıyla Muradiye Şelalesi'nin bulunduğu alanda etkinlik düzenledi.

Kaymakam ve Belediye Başkan Vekili Çelikel ile yönetmen Tahsin Ceylan'ın da katıldığı etkinlikte çöp toplandı. Çöpler belediye çalışanları tarafından poşetlenerek çöp toplama merkezine götürüldü.

Çelikel, yaptığı konuşmada, insanların çevreye karşı daha duyarlı olmasını sağlamak amacıyla etkinlik düzenlediklerini belirterek, herkesin çevre konusunda duyarlı davranması gerektiğini vurguladı.

Kaymakamlık ve belediye olarak gençlere ve topluma yönelik çalışmalar yürüttüklerini anlatan Çelikel, şöyle konuştu:

"Bendi Mahi Çayı etrafında ve şelalemizin çevresinde de bu hafta dolayısıyla etkinlikler yaptık. Su altı görüntüleme yönetmeni Tahsin Ceylan da etkinliğimize katıldı. Burada bulunmaları bizim için önemli bir değer. Bu hassasiyeti bütün toplumumuzun aynı şekilde göstermesini istiyoruz. Daha duyarlı bir toplum istiyoruz. Geleceğe bırakacağımız çevremizin daha iyi olmasını istiyoruz."

Tahsin Ceylan da Muradiye Belediyesinin düzenlediği etkinliğin insanlarda farkındalık oluşturulması açısından önem taşıdığını dile getirdi.

Çelikel ile dalış yaparak şelaleyi su altından görüntülediklerini söyleyen Ceylan, "Su altından Muradiye Şelalesi'ne baktık. Arkadaşlarımız karada çöp topladı. Buraya dikkat çekilmesi adına böyle bir çalışma yapıldı. Dilerim bir gün değil çevre farkındalığımız her gün olsun." ifadelerini kullandı.

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