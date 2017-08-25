İSTANBUL (AA) - Beylikdüzü'nde bir spor salonunun girişinde silahla çevreye rastgele ateş eden kişi etkisiz hale getirildi.

Alınan bilgiye göre, Barış Mahallesi Necip Fazıl Kısakürek Sokağı'nda bir spor salonu girişinde sinir krizi geçiren ve ismi öğrenilemeyen kişi, eline aldığı tabancayla etrafa rastgele ateş etti. Durumu fark eden vatandaşlar hemen polise ihbarda bulundu.

Bölgeye gelen polis ekipleri güvenlik şeridi çekerek sokağı her iki yönden kapattı. Özel harekat polisinin güvenlik önlemi aldığı olay yerinde, müzakereci polis de silahlı şahsı ikna etmeye çalıştı.

Polisin yaklaşık 5 saat süren ikna çabalarını karşılıksız bırakan bu kişi, zaman zaman rastgele havaya ateş etmeyi sürdürdü.

Uyarıları dikkate almayıp vatandaşların can güvenliği için tehdit oluşturmaya devam eden silahlı kişiyi vurarak yaralayan polis, etkisiz hale getirilmesini sağladı.

Borcu olduğu öğrenilen şahıs, olay yerinde hazır bekletilen 112 Acil Servis görevlileri tarafından ambulansla hastaneye götürüldü.