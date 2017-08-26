"Ceylan" ve "Akın" hayvan pazarının gözdesi oldu

KARS (AA) - Türkiye'de hayvan varlığı bakımından ilk sıralarda yer alan Kars'ın Selim ilçesinde, Kurban Bayramı'na sayılı günler kala hayvan pazarına getirilen "Ceylan" ve "Akın" adlı boğalar pazarın gözdesi oldu.

Kars'ta, yaklaşık 2 bin 500-2 bin 900 rakım arasında yer alan yaylalarda beslenen iri cüsseli boğaların ilgi gördüğü pazarda satışa sunulan "Ceylan" ve "Akın" adlı yaklaşık bir tonluk boğalar, kısa sürede alıcısını buldu.

Kurban Bayramı için besledikleri hayvanlarını satıp emeklerinin karşılığını almak için pazara getiren besiciler, kurbanlıklarının kısa sürede satılmasından oldukça memnun.

Besicilerin Kars'ın Selim ilçesinde kurulan canlı havyan pazarına getirdiği bir tonluk "Akın" ile "Ceylan" adlı boğalar da pazarda satışa sunulduktan kısa süre sonra alıcısını buldu.

Kentin Sarıkamış ilçesine bağlı Alisofu köyünde besicilik yapan ve "Akın" adlı boğanın sahibi olan Hasan Çamlı, AA muhabirine yaptığı açıklamada, saat 05.00'te pazara gelebilmek için yola koyulduklarını söyledi.

Yaklaşık bir tonluk boğayı 1-2 saat içerisinde sattığını anlatan Çamlı, "Sabahın erken saatlerinde Sarıkamış'tan Selim'e geldik, mallarımızı burada satışa sunuyoruz. Buraya getirdiğim yaklaşık bir tonluk boğayı sattım. Alıcı da memnun ben de memnunum." diye konuştu.

Çamlı, Selim ilçesindeki canlı hayvan pazarına her bölgeden besici ile müşterinin geldiğini ve iyi kurbanlıkların kısa sürede satıldığını vurgulayarak, "Pazarlık çetin oldu, 13 bin 500 liradan Akın'ı sattık. Boğayı sattığım müşterim daha önce tanıdığım, kırmak istemedim ve Akın'ı biraz ucuza verdim. Boğam yaklaşık bir tondu. Bu sene satışlarımız iyi memnunuz" dedi.

Yaklaşık bir tonluk "Akın" adlı boğayı satın alan Yener Üreyir de kurbanlığı iyi bir fiyata aldığını ifade ederek, "Geçen sene de bu yıl da kurbanlığımı aynı besiciden aldım, çok memnunum. Akın'ı 13 bin 500 liraya satın aldım. Bu sene fiyatlar da kurbanlıklar da çok iyi, köylünün yüzü gülüyor. Allah herkesten razı olsun." ifadesini kullandı.

- "Ceylan" 15 bin liraya satıldı

Besici Murat Çamlı da yaklaşık 2 yıldır besledikleri bir tonluk "Ceylan" adlı boğayı satmak amacıyla pazara geldiklerini ve 15 bin lira fiyat biçtiklerini söyledi.

Boğanın, Kurban Bayramı için özel olarak beslendiğini ifade eden Çamlı, "3 yaşındaki 'Ceylan' adlı boğamızın fiyatı 15 bin lira. Ceylan'ı bir yıldır besliyoruz. Yem fiyatlarımız çok fazla, yem fiyatları biraz düşürülürse çok memnun oluruz, bu konuda köylü gerçekten mağdur durumda." şeklinde konuştu.

Çamlı, boğasının irilik açısından ilçenin ender boğalarından biri olduğuna işaret ederek, "Ceylan'ı, yavaş yavaş yem, arpa, un kepeği vererek bu hale getirdik. Selim'in en ender boğalarından birisi, hatta en büyük boğası Ceylan diyebilirim. Ahırda beslenen Ceylan gerçekten bir araba fiyatında ama masrafı çok. Bunun günlük masrafı 30 lira." dedi.

"Ceylan" adlı boğa da kısa sürede 15 bin liradan alıcısını buldu.