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Ceza almamak için kendisini domuz bağıyla bağlatmış

- Konya'da dün atıl durumdaki binada domuz bağıyla bağlanmış halde bulunan kişinin, karakola imza vermesi gerektiği halde adli kontrol kararına uymadığı için ceza almamak amacıyla plan yaptığı ve kendisini kardeşine iple bağlattığı ortaya çıktı

Ceza almamak için kendisini domuz bağıyla bağlatmış

KONYA (AA) - Konya'da dün atıl durumdaki binada domuz bağıyla bağlanmış halde bulunan kişinin, karakola imza vermesi gerektiği halde adli kontrol tedbirine uymadığı, ceza almamak amacıyla kendisini kardeşine iple bağlattığı belirlendi.

İl Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şubesi ekipleri, Muhammet Coşkun'un (31), Konya-Beyşehir karayolunun 10. kilometresindeki atıl binada domuz bağıyla bağlanmış halde bulunmasıyla ilgili soruşturma başlattı.

Polisin ifadelerine başvurduğu ihbarcılar Y.B. (16) ve K.S'nin (16), ilk başta Muhammet Coşkun'u tanımadıklarını söyledikleri, daha sonra hakkında adli kontrol kararı bulunmasına rağmen imza için polis merkezine gitmeyen Coşkun'un, ceza almamak amacıyla kendisini kardeşi Asım Coşkun'a domuz bağıyla bağlattığını, kendilerini de polisi arayıp ihbarda bulunmakla görevlendirdiğini itiraf ettikleri belirtildi.

Coşkun'un, adli kontrol kararına uymamasına, domuz bağıyla bağlanmasını gerekçe göstermeyi planladığı öğrenildi.

Hastanedeki tedavisinin ardından ifadesi alınan ve anlatılanları doğrulayan Muhammet ile kardeşi Asım Coşkun, Konya Eğitim ve Araştırma Hastanesinde sağlık kontrolünden geçirildi.

Muhammet Coşkun hakkında "suç uydurmaktan" işlem yapıldı.

Muhammet Coşkun, dün, Konya-Beyşehir karayolunun 10. kilometresindeki atıl binada domuz bağıyla bağlanmış halde bulunmuş, ilk ifadesinde tuvalet ihtiyacını gidermek için binaya girdiğini, bu sırada tanımadığı kişilerin saldırısına uğradığını ve iple bağlandığını söylemişti.

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Anahtar Kelimeler:
Domuz BağıKonyaSuç Uydurma
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