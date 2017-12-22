BURSA (AA) - Ceza İşleri Genel Müdürü Aytekin Sakarya, "(Ceza Muhakemesi Kanunu'ndaki değişiklik) Kanun değişikliği sonrası, 12 aylık uzlaştırma verileri toplanmış olup, bunların sayısı 200 bin 711'dir. Kanun değişikliğinden önce 2015'te uzlaşmayla sonuçlanan dosya sayısı 17 bin 219, 2016'da ise kanun değişikliğine kadar 12 bin 261'dir. Son 12 aydaki uzlaştırma oranı 2015 ve 2016 yıllarının katbekat üzerindedir." dedi.

Sakarya, Ceza İşleri Genel Müdürlüğünce Bursa Cumhuriyet Başsavcılığının ev sahipliğinde bir otelde düzenlenen "Ceza Muhakemesinde Uzlaştırma Semineri"nde, uzlaştırmayla ilgili önemli kanun değişiklikleri yapıldığını anımsattı.

Değişiklikle tüm cumhuriyet başsavcılıkları bünyesinde uzlaştırma büroları kurulduğunu belirten Sakarya, "Tehdit, hırsızlık, dolandırıcılık suçları da uzlaştırma kapsamına alındı. Uzlaştırmacılara yönelik eğitimlerin Türkiye genelindeki kurumlar tarafından verilmesinin önü açılmıştır, buna yönelik sınav da Mart 2018'de gerçekleştirilecektir." diye konuştu.

- "2015 ve 2016 yıllarının katbekat üzerinde"

Sakarya, son değişikliklerin ardından uzlaştırma verilerinde büyük bir artış yaşandığına işaret ederek, şu bilgileri verdi:

"Kanun değişikliği sonrası, 12 aylık uzlaştırma verileri toplanmış olup, bunların sayısı 200 bin 711'dir. Kanun değişikliğinden önce uzlaşmayla sonuçlanan dosya sayısı 2015'te 17 bin 219, 2016'da ise kanun değişikliğine kadar 12 bin 261'dir. Görüldüğü üzere son 12 aydaki uzlaştırma oranı gerçekten 2015 ve 2016 yıllarının katbekat üzerindedir. Hatta kanunun devreye girdiği 2005'ten itibaren bakıldığında bile bizim bir yılda aldığımız sayılar bunların tamamından fazladır. Bu sayılar uzlaştırma kurumunun sadece ceza yargılamasına yansımasıdır. Bir dosyada uzlaşma sağlandığında soruşturma konusu suç ögeleriyle tazminat davası da açılmamakta ve açılmış bir dava varsa feragat edilmiş sayılmaktadır. Böylece uzlaşmanın faydaları hukuk mahkemelerine de sirayet etmektedir."

Uzlaştırmayla mağdur ve fail arasındaki uyuşmazlığın çözülmesi dışında toplumsal barışa da katkı sağlandığını vurgulayan Sakarya, şöyle devam etti:

"Taraflar genellikle sosyal dayanışma örneği olan edimler üzerinde anlaşmaktadır. Bunlara örnek olarak ihtiyaç sahiplerine bağış, engelli vatandaşlarımıza akülü araba, okullarımıza kırtasiye bağışı, ekonomik durumu iyi olmayan öğrencilere mont, ayakkabı gibi kıyafet bağışı, kadın ve çocuk derneklerine, kadın sığınmaevlerine bağış, şehitlerimiz için mevlit okutulması, Mehmetçik Vakfı, LÖSEV, şehit ve gazi yakınları için açılan hesaplara bağış yapmak, fidan ve ağaç dikme, park ve bahçe hizmetlerinde bir süre çalışmak gibi edimler bulunuyor."

- Adalet Bakanlığı Müsteşar Yardımcısı Aydıner

Adalet Bakanlığı Müsteşar Yardımcısı Ömer Faruk Aydıner de sanayileşme ve nüfusun artışıyla insanların birbirinden uzaklaştığını söyledi.

Kavga eden, arası bozuk olan insanların belki de "Şurada biri yok mu? Araya girse, ikimize de kızsa, 'Kenara çekilin.' dese, biz de uzlaşsak." beklentisi içinde olduğunu dile getiren Aydıner, uzlaştırmacıların yaptığı işin önemini anlattı.

Aydıner, şunları kaydetti:

"Bunun ekonomik tasarruf boyutunun dışında toplumsal barışa da katkısının büyük olduğunun zaten sizler de farkındasınız. O yüzden adliyemize gelen vatandaşları 'Evet burada adalet var, ben vicdanen rahatladım. Vicdanen buradan rahat ayrılıyorum.' diyecek bir halde gönderme sorumluluğumuz var. Meslektaşlarımızın hepsinin bu bilinçte olduğunun farkındayım. Eksik olan daha fazla gayret, çaba, insanımıza daha fazla değer ve kıymet verme. Bu ülkenin insanı, bizim insanımız hakikaten değerli ve kıymetli."

Bursa Cumhuriyet Başsavcısı Uğurhan Kuş ise Başsavcılık olarak 2017 içinde 15 Aralık'a kadar uzlaştırmayla sonuçlanan dosya sayısı oranının yüzde 89'u bulduğunu, 6 bin 863 soruşturma dosyasından 6 bin 161'inin uzlaştırmayla noktalandığını bildirdi.

Seminere, Adli Yargı İlk Derece Mahkemesi Adalet Komisyonu Başkanı Ali Rıza Bir, Bursa Bölge Adliye Mahkemesi Başkanı Abdulkadir Şahin, Bursa Bölge Adliye Mahkemesi Cumhuriyet Başsavcısı Sait Gürlek, Bursa Cumhuriyet Başsavcı vekilleri Ali Öksüz, Özcan Özsarıoğlu ve Sinan Sezer ile Bursa Adliyesi Uzlaştırma Bürosu cumhuriyet savcıları ve uzlaştırmacılar da katıldı.