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Cezaevi firarisi çaldığı otomobille gezerken yakalandı

ÇORUM (AA) - Çorum'da cezaevi firarisi olarak aranan kişi, çaldığı otomobille gezerken yakalandı.Kent merkezinde yaşayan C.K., 19 TH 055 plakalı otomobilinin park ettiği yerde olmadığını fark edince durumu polise bildirdi. Çevredeki apartman...

Cezaevi firarisi çaldığı otomobille gezerken yakalandı

ÇORUM (AA) - Çorum'da cezaevi firarisi olarak aranan kişi, çaldığı otomobille gezerken yakalandı.

Kent merkezinde yaşayan C.K., 19 TH 055 plakalı otomobilinin park ettiği yerde olmadığını fark edince durumu polise bildirdi. Çevredeki apartman ve iş merkezlerinin güvenlik kameralarının kayıtlarını inceleyen polis, C.K.'ye ait otomobilin bir kişi tarafından çalındığını belirledi.

MOBESE ve Plaka Tanıma Sistemi kayıtlarını incelemeye alan ekipler, çalınan aracın İskilip yönüne gittiğini ve iki saat sonra yeniden kent merkezine giriş yaptığını tespit etti.

Çevre yolunda araştırma yapan ekipler, çalıntı araçla birlikte Yusuf A.'yı yakaladı. Araçta yapılan aramada av tüfeği ile kuru sıkı tabanca ele geçirildi.

Hırsızlık suçundan hükümlü olduğu ve açık cezaevinden firar ettiği belirlenen Yusuf A.'nın, emniyetteki sorgusunda, C.K.'ye ait aracı Mimar Sinan Mahallesi'nde düz kontak yaparak çaldığını itiraf ettiği öğrenildi.

Çaldığı araçla gezerken yakalanan zanlının ayrıca C.K.'ye ait otomobilden önce bir başka otomobili daha çaldığını ancak yakıtının bitmesi nedeniyle Küçük Sanayi Sitesi yakınlarında bıraktığını belirtmesi üzerine bölgeye giden polis, Ali Y.'ye ait 19 KE 484 plakalı aracı terk edilmiş halde buldu.

Emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen zanlı, çıkarıldığı mahkemece tutuklandı.

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Cezaevi FirarisiÇorumDüz KontakOtomobil Hırsızlığı
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