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Cezaevi firarisi çalıntı kamyonetle yakalandı

- Hatay'da cezaevinden kaçtığı belirtilen hükümlü, plaka tanıma sistemine takılınca çalıntı kamyonetle Bolu'da gözaltına alındı

Cezaevi firarisi çalıntı kamyonetle yakalandı

BOLU (AA) - Hatay'da cezaevinden kaçtığı belirtilen hükümlü, çalıntı kamyonetle Bolu'da yakalandı.

Alınan bilgiye göre, Bolu Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şube Müdürlüğü Hırsızlık ve Dolandırıcılık Büro Amirliği ekipleri, D-100 Karayolunda Plaka Tanıma Sistemi (PTS) ile tespit edilen çalıntı kamyonetin bulunması için çalışma başlattı.

Karayolu üzerindeki güzergahlarda önlem alan polis ekipleri, Kuruçay mevkisinde çalıntı olduğu tespit edilen aracı durdurdu.

Aracı kullanan S.Ü'nün kimlik bilgilerini kontrol eden ekipler, şüphelinin Hatay'da cezaevinden kaçtığını belirledi.

"Hırsızlık", "yaralama", "cinsel istismar" ve "dolandırıcılık" suçlarından da aranması bulunan zanlı gözaltına alındı. Çalıntı araç ise sahibine teslim edilmek üzere yoldan çekildi.

Şüpheli, emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edildi.

Bu arada şüphelinin, çalıntı kamyonette bulunan kavun ve karpuzları, yol güzergahındaki ilçe ve köylerde sattığı öğrenildi.

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