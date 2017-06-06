Cezaevi firarisi havalandırma boşluğunda yakalandı

ANKARA (AA) - Ankara'da Ayaş Açık Ceza İnfaz Kurumundan kaçan bir hükümlü, Beypazarı ilçesinde bir apartmanın havalandırma boşluğunda yakalandı.

Alınan bilgiye göre, uyuşturucu ticareti suçundan Ayaş Açık Ceza İnfaz Kurumunda kalan ve bir süre önce firar eden M.M.A'nın yakalanması için soruşturma başlatıldı.

Firarinin Beypazarı'na geçtiği ve Hacıkara Mahallesi Fatih Caddesi üzerindeki bir apartmanda bulunduğunu tespit eden polis, adrese operasyon düzenledi.

Evden çıkarak apartmanın havalandırma boşluğundan tırmanmaya çalışan M.M.A, polis ekiplerince yakalandı.

M.M.A, çıkarıldığı mahkemece tutuklanarak, Sincan Ceza İnfaz Kurumuna götürüldü.