Cezaevi firarisi hırsızlık yaparken güvenlik kamerası sayesinde yakalandı

İZMİR (AA) - İzmir'in Menderes ilçesinde cezaevi firarisi, hırsızlık yaparken güvenlik kamerasına yansıyan görüntüleri sayesinde yakalandı.

Alınan bilgiye göre, İl Jandarma Komutanlığı ekipleri, Tekeli Mahallesi'nde bir evden 6 Haziran'da hırsızlık yapıldığı bilgisi üzerine çalışma başlattı.

Evdeki güvenlik kamerası kayıtlarını inceleyen ekipler, plakası belirlenemeyen bir otomobille gelen biri şapkalı 2 kişinin evin bahçesine girerek hırsızlık olayını gerçekleştirdiğini belirledi.

Çevredeki diğer kamera kayıtlarından otomobilin plakasını belirleyen ekipler, aracın cezaevi firarisi A.İ. tarafından kiralandığını tespit etti.

Otomobilin GPS kayıtlarından Aydın'da bulunduğunu saptayan ekipler, Aydın İl Emniyet Müdürlüğü ekipleriyle yapılan ortak operasyon sonucu şüpheliyi yakaladı.

Zanlı, jandarmadaki işlemlerinin ardından cezaevine gönderildi.

Diğer şüpheliyi yakalama çalışması devam ettiği bildirildi.

- Şüpheliler güvenlik kamerasında

Şüpheliler, Menderes ilçesinde hırsızlık yaptıkları eve girerken güvenlik kamerasına yakalandı.

Görüntülerde şüphelilerin içinde olduğu otomobil eve yanaşıyor. Araçtan inen biri şapkalı iki şüpheli evin bahçesinde keşif yapıyor.