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Cezaevi firarisi kovalamaca sonucu yakalandı

ORDU (AA) - Ordu'nun Perşembe ilçesindeki açık cezaevinden firar eden kişi yakalandı. İl Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şubesi ekipleri, bir süre önce Efirli Açık Cezaevi'nden firar eden Çağlar A'yı yakalamak için çalışma başlattı....

Cezaevi firarisi kovalamaca sonucu yakalandı

ORDU (AA) - Ordu'nun Perşembe ilçesindeki açık cezaevinden firar eden kişi yakalandı.

İl Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şubesi ekipleri, bir süre önce Efirli Açık Cezaevi'nden firar eden Çağlar A'yı yakalamak için çalışma başlattı.

Ekipler, firari Çağlar A'nın, Altınordu ilçesi Şarkiye Mahallesi'ndeki bir evde olduğunu belirledi.

Adrese giden polis, kendilerini görüp kaçmaya başlayan Çağlar A'yı kovalamaca sonucu yakaladı.

Hakkında kesinleşmiş 14 yıl 6 ay cezası bulunduğu belirlenen Çağlar A, emniyetteki işlemlerinin ardından cezaevine gönderildi.


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CezaeviHükümlüOrdu
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