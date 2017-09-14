Yorum Yap Yazdır Facebook'ta Paylaş
Öne Çıkanlar cityscape Veeam Cinsel istismar Yaşar Cantemur Emre Batur
Herşey kesintisiz iletişim için
Herşey kesintisiz iletişim için
Ön siparişe sunuldu
Ön siparişe sunuldu
İstavrit bolluğu fiyata yansıdı
İstavrit bolluğu fiyata yansıdı
Mersin'den Antep fıstığı atağı
Mersin'den Antep fıstığı atağı
Milli Piyade Tüfeği artıyor
Milli Piyade Tüfeği artıyor

Cezaevi firarisi Manavgat'ta yakalandı

ANTALYA (AA) - Muğla'da cezaevinden firar eden kişi, Antalya'nın Manavgat ilçesinde yakalandı.Alınan bilgiye göre, Manavgat Emniyet Müdürlüğü ekipleri, Muğla'nın Dalaman ilçesi Açık Ceza İnfaz Kurumundan firar eden M.Ç'yi ilçede saklandığı...

Cezaevi firarisi Manavgat'ta yakalandı

ANTALYA (AA) - Muğla'da cezaevinden firar eden kişi, Antalya'nın Manavgat ilçesinde yakalandı.

Alınan bilgiye göre, Manavgat Emniyet Müdürlüğü ekipleri, Muğla'nın Dalaman ilçesi Açık Ceza İnfaz Kurumundan firar eden M.Ç'yi ilçede saklandığı bir evde yakaladı.

M.Ç'nin çeşitli mahkemelerce verilen "sahte banka veya kredi kartı kullanmak suretiyle yarar sağlama", "banka veya kredi kurumlarınca tahsis edilmemesi gereken krediyi sağlamak amacıyla dolandırıcılık" suçlarından toplam 12 yıl 2 ay hapis ve 380 bin 540 lira para cezası bulunduğu öğrenildi.



İlgili Galeriler
22. Dünya Petrol Kongresi 22. Dünya Petrol Kongresi
Küresel Isınma Kurultayı Küresel Isınma Kurultayı
Yaşama Çıkarılan Çağrı Yaşama Çıkarılan Çağrı
İbiza'ya Gitmek İçin 10 Sebep İbiza'ya Gitmek İçin 10 Sebep
Anahtar Kelimeler:
Cezaevi Firarisi YakalandıManavgat
Avatar
Adınız
Yorum Gönder
Kalan Karakter:
Yorumunuz onaylanmak üzere yöneticiye iletilmiştir.×
Dikkat! Suç teşkil edecek, yasadışı, tehditkar, rahatsız edici, hakaret ve küfür içeren, aşağılayıcı, küçük düşürücü, kaba, pornografik, ahlaka aykırı, kişilik haklarına zarar verici ya da benzeri niteliklerde içeriklerden doğan her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk içeriği gönderen Üye/Üyeler’e aittir.

banner5