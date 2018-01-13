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Cezaevi firarisi parmak izinden yakalandı

ŞANLIURFA (AA) - Şanlıurfa'nın Ceylanpınar ilçesinde 11 suçtan hükümlü cezaevi firarisi yakalandı.Alınan bilgiye göre, Ceylanpınar İlçe Emniyet Müdürlüğü Asayiş Büro Amirliği ekipleri, Hilvan ilçesindeki cezaevinden 2 ay önce...

Cezaevi firarisi parmak izinden yakalandı

ŞANLIURFA (AA) - Şanlıurfa'nın Ceylanpınar ilçesinde 11 suçtan hükümlü cezaevi firarisi yakalandı.

Alınan bilgiye göre, Ceylanpınar İlçe Emniyet Müdürlüğü Asayiş Büro Amirliği ekipleri, Hilvan ilçesindeki cezaevinden 2 ay önce firar eden Halil Tamaç'ın ilçede olduğunu tespit etti.

Ceylanpınar'daki bir eve düzenlenen operasyonda yakalanan Tamaç, ilk ifadesinde polise sahte kimlik bilgisi verdi. Parmak izi tespitinin ardından kimliği belirlenen Tamaç, gözaltına alındı.

Hakkında 11 yıl kesinleşmiş hapis cezası bulunan Tamaç, emniyetteki işlemlerin ardından çıkarıldığı mahkemece cezaevine gönderildi.

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CeylanpınarCezaeviFirarişanlıurfa
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