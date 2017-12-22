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Cezaevi firarisi uyuşturucuyla yakalandı

YALOVA (AA) - Yalova'nın Çınarcık ilçesinde, uyuşturucu madde ile yakalanan cezaevi firarisi tutuklandı. Alınan bilgiye göre, İlçe Emniyet Müdürlüğü ekipleri, cezaevi firarisi olarak aranan O.O'nun Çamlık Mahallesi'nde, annesinin...

Cezaevi firarisi uyuşturucuyla yakalandı

YALOVA (AA) - Yalova'nın Çınarcık ilçesinde, uyuşturucu madde ile yakalanan cezaevi firarisi tutuklandı.

Alınan bilgiye göre, İlçe Emniyet Müdürlüğü ekipleri, cezaevi firarisi olarak aranan O.O'nun Çamlık Mahallesi'nde, annesinin evinde yaşadığını belirledi.

Söz konusu adrese operasyon düzenleyen ekipler, O.O'yu gözaltına aldı.

Ekipler, evde yaptıkları aramada 27,6 gram bonzai ve 34 uyuşturucu hap ele geçirdi.

"Hırsızlık" ve "hükümlü veya tutuklunun kaçması" suçlarından aranan O.O, emniyetteki işlemlerinin ardından sevk edildiği adliyede tutuklandı.

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ÇınarcıkYalova
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