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Cezaevi firarisi yine hırsızlık suçundan yakalandı

- Konya'da son bir ayda gerçekleşen 6 hırsızlık olayına karıştıkları iddiasıyla 7 kişi yakalandı - Zanlılardan birinin, hırsızlık suçundan tutuklu bulunduğu cezaevinden firar ettiği belirlendi

Cezaevi firarisi yine hırsızlık suçundan yakalandı

KONYA (AA) - Konya'da, biri cezaevi firarisi 7 zanlı, bir ay içerisinde 6 hırsızlık olayına karıştıkları gerekçesiyle gözaltına alındı.

İl Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şube Müdürlüğü ekipleri, merkez Meram ilçesindeki birbirine yakın farklı mahallelerde son bir ay içinde yaşanan 6 hırsızlık olayının zanlılarını yakalamak için çalışma başlattı.

Büyükaymanas Mahallesi Aşçı Hasan Caddesi'nde devriye görevi yürüten polis ekibi, R.K, Ali K. ve Osman Y'yi Türk Telekom'a ait kabloları çalarken yakaladı.

Zanlıların ifadeleri doğrultusunda Ali A, Mustafa G, Ali Yaşar D. ve Bekir D. de gözaltına alındı.

Bölgede daha önce ev ve iş yeri hırsızlıklarına karıştıkları tespit edilen zanlılardan Bekir D'nin, hırsızlık suçundan girdiği cezaevinden bir süre önce firar ettiği belirlendi.

Bekir D. cezaevine gönderildi, 6 zanlı ise ifadeleri alındıktan sonra adliyeye sevk edildi.

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CezaeviHIRSIZLIKKonya
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