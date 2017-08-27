Cezaevi firarisini parmak izi yakalattı

DENİZLİ (AA) - Denizli'de polisin asayiş uygulaması sırasında cezaevi firarisi bir kişi yakalandı.

Alınan bilgiye göre, Merkezefendi ilçesinde Denizli İl Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şube Müdürlüğü ekipleri şüpheli gördükleri bir kişiyi durdurarak kimlik kontrolü ve parmak izi taraması yaptı.

Ekiplerin yaptığı parmak izi incelemesinde söz konusu kişinin sahte kimlik gösterdiği ve İstanbul Ümraniye Cezaevinden firar eden İ.K.Ç. olduğu belirlendi.

Çeşitli suçlardan 31 yıl 10 ay hapis cezasının olduğu belirlenen İ.K.Ç, emniyetteki işlemlerinin ardından cezaevine gönderildi.