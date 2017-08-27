Yorum Yap Yazdır Facebook'ta Paylaş
Öne Çıkanlar cityscape Veeam 844 yıl 5 ilçe yök
33 öğretim üyesi alınacak
33 öğretim üyesi alınacak
Tayvan rekabette iddialı
Tayvan rekabette iddialı
Et pişirirken dikkat!..
Et pişirirken dikkat!..
Asırlık makyaj geleneği
Asırlık makyaj geleneği
Bozuk para uyarısı
Bozuk para uyarısı

Cezaevi firarisini parmak izi yakalattı

DENİZLİ (AA) - Denizli'de polisin asayiş uygulaması sırasında cezaevi firarisi bir kişi yakalandı.Alınan bilgiye göre, Merkezefendi ilçesinde Denizli İl Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şube Müdürlüğü ekipleri şüpheli gördükleri bir kişiyi...

Cezaevi firarisini parmak izi yakalattı

DENİZLİ (AA) - Denizli'de polisin asayiş uygulaması sırasında cezaevi firarisi bir kişi yakalandı.

Alınan bilgiye göre, Merkezefendi ilçesinde Denizli İl Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şube Müdürlüğü ekipleri şüpheli gördükleri bir kişiyi durdurarak kimlik kontrolü ve parmak izi taraması yaptı.

Ekiplerin yaptığı parmak izi incelemesinde söz konusu kişinin sahte kimlik gösterdiği ve İstanbul Ümraniye Cezaevinden firar eden İ.K.Ç. olduğu belirlendi.

Çeşitli suçlardan 31 yıl 10 ay hapis cezasının olduğu belirlenen İ.K.Ç, emniyetteki işlemlerinin ardından cezaevine gönderildi.

İlgili Galeriler
22. Dünya Petrol Kongresi 22. Dünya Petrol Kongresi
Küresel Isınma Kurultayı Küresel Isınma Kurultayı
Yaşama Çıkarılan Çağrı Yaşama Çıkarılan Çağrı
İbiza'ya Gitmek İçin 10 Sebep İbiza'ya Gitmek İçin 10 Sebep
Anahtar Kelimeler:
CezaeviKaçakParmak IziSahte KimlikÜmraniye Cezaevi
Avatar
Adınız
Yorum Gönder
Kalan Karakter:
Yorumunuz onaylanmak üzere yöneticiye iletilmiştir.×
Dikkat! Suç teşkil edecek, yasadışı, tehditkar, rahatsız edici, hakaret ve küfür içeren, aşağılayıcı, küçük düşürücü, kaba, pornografik, ahlaka aykırı, kişilik haklarına zarar verici ya da benzeri niteliklerde içeriklerden doğan her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk içeriği gönderen Üye/Üyeler’e aittir.

banner5