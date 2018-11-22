Cezaevi ürünleri yok satıyor

BİLECİK (AA) - HARUN KAYMAZ - Bilecik'te Gölpazarı Açık Ceza İnfaz Kurumunda kalan hükümlülerin ürettiği organik meyve ve sebze, doğal bal, bıldırcın yumurtası, salça ve reçel gibi birçok ürün büyük talep görüyor.

Yaklaşık bin kişinin kaldığı cezaevinde, sera ve tarlalarda yetiştirilen domates, çilek, ıspanak, marul, maydanoz, roka ile organik bal, bıldırcın yumurtası, salça, reçel gibi gıda ürünleri infaz kurumunun satış noktalarında adeta yok satıyor.

Açık arazide kiraz, vişne, ayva ve ceviz ağaçlarının bulunduğu cezaevinde en büyük ilgiyi ise bal görüyor. Bu yıl elde edilen 650 ton balın tamamını satan kurum, üretimi artırmayı hedefliyor.

- Organik bal yok satıyor



Kurum Müdürü Hakan Nihat Söyler, AA muhabirine yaptığı açıklamada, cezaevinin 2014 yılında faaliyete geçtiğini belirterek "Yaklaşık 800 dönümlük bir alana kurulu. Burada bin civarında hükümlü bulunuyor. Hükümlülere burada iş imkanı sağlıyoruz. Burada öğrenip dışarıdaki hayatlarında devam ettirebiliyorlar." dedi.

İnfaz kurumunda birçok gıdayı ürettiklerini vurgulayan Söyler, şöyle devam etti:

"Reçel ve salça atölyesi var. Arıcılık yapıyoruz, bıldırcın yumurtası, mantar üretiyoruz. Seralarımızda, bahçelerimizde sebze üretimi devam ediyor. 50 kovan arı ile başladık, bu yıl yaklaşık 650 kilogram bal elde ettik. Balımızı laboratuvarda test ettirdik, içinde sofra şekeri yok saf ürün. Çok yüksek değere sahip bir bal. Çok beğenildi. Reyona çıktığı gibi bitti. Birçok ürünümüz gibi balımız da adeta yok sattı. Bal üretimini artırmayı istiyoruz, bu konuda çalışmalara başladık."

Seralarda yıllık 150 ton civarında ürün elde ettiklerini, bunun 25 tonunun salatalık olduğunu aktaran Söyler, şu değerlendirmeyi yaptı:

"Seralarımızda domates, çilek, ıspanak, marul, maydanoz, roka gibi ürünler yetiştiriyoruz. Kiraz, vişne, ayva ve ceviz ağaçlarımız var. Salçaya dönüşen domateslerin tamamı kurumumuzda üretildi. Yaklaşık 55 ton domatesten 8 ton salça elde ediyoruz ve bunun da tamamını çıktığı gibi satmış durumdayız. Ürünlerimizi alan vatandaşlardan çok güzel dönüşler oluyor. Bunun yanı sıra hükümlülerimiz kendi oluşturdukları bir tiyatro grubu ile yakın kentlerde oyunlar sergiledi. Onda da çok güzel dönüşler aldık."

20 kafeste bıldırcın yumurtası üretiminde görevli 59 yaşındaki hükümlü Necmi Kopuz, "Kafeslerin temizliğini yapıyoruz, kuşların yemini veriyoruz. Yumurtasını topluyoruz, paketliyoruz. Normal hayatımda bilmiyordum buraya geldikten sonra bunu öğrendim. Tahliye olunca yapabilirim güzel bir iş zevkli bir iş." dedi.

Arı kovanlarının bakımını yapan 60 yaşındaki Mehmet Ali Çağırgan, "Arıların dış bakımını yapıyorum. Arıcılık çok güzel bir meslek. Yaza hazırlıkları yaptık. Ballar organik, normal hayatımda da bu işi yapıyordum." ifadesini kullandı.

İnfaz Koruma Memuru Murat Demirci de seralarda sıcaklık değerini ayarladıklarını kaydederek "Şu anda çilek yetiştiriyoruz. Kasım ayındayız aralık sonu ocak başına kadar çilek almayı düşünüyoruz." diye konuştu.



