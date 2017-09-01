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Cezaevinde kurban kesimi

- Adalet Bakanlığı İşyurtları Kurumu bünyesinde eğitim verilen hükümlüler tarafından doğal ortamda yetiştirilen kurbanlıkların kesimi Ankara Açık Ceza İnfaz Kurumunda yapıldı

Cezaevinde kurban kesimi

ANKARA (AA) - Cezaevinde hükümlüler tarafından doğal ortamda yetiştirilen kurbanlıkların kesimi Ankara Açık Ceza İnfaz Kurumunda gerçekleştirildi.

Adalet Bakanlığı İşyurtları Kurumu bünyesinde eğitim verilen hükümlüler tarafından Niğde Açık Ceza İnfaz Kurumunda yetiştirilen ve Ankara Açık Ceza İnfaz Kurumunda satışa sunulan kurbanlıklar bayramın ilk gününde yapılan kesimle sahiplerine teslim edildi.

Adalet Bakanlığı İşyurtları Kurumu Daire Başkan Vekili Mehmet Doğan, AA muhabirine yaptığı açıklamada, her yıl olduğu gibi bu yıl da geleneksel hale getirdikleri kurban kesimi organizasyonunu gerçekleştirdiklerini söyledi.

Yargı mensupları ve vatandaşlara sunulan kurbanlıkların Niğde Açık Ceza İnfaz Kurumundaki arazide organik olarak yetiştirildiğini belirten Doğan, İşyurtları Kurumu Daire Başkanlığı olarak sadece Niğde'de değil birçok yerde hayvancılık faaliyetlerini sürdürdüklerini ifade etti.

Büyükbaş ve küçükbaş hayvan dışında kaz, manda, alabalık ve kanatlı hayvan yetiştiriciliği de yaptıklarını dile getiren Doğan, bu alanda önemli yatırım yaptıklarını, ciddi bir eğitim verdiklerini ve sektöre katma değer sağladıklarını kaydetti.

Doğan, "Bunu yaparken temel hedefimiz bunları yetiştiren mahkumlarımıza meslek öğretmek, var olan mesleklerini geliştirmek, tahliye sürecinden sonra toplumsal hayata yeniden entegre etmektir." dedi.

Tüm faaliyetlerinde olduğu gibi hayvancılık faaliyetlerinde de modern teknik imkanları takip ettiklerini vurgulayan Doğan, sürecin başından sonuna kadar tüm aşamaların veteriner hekimler tarafından takip edildiğini bildirdi.

Kurban kesiminin Ankara ile sınırlı olmadığını, Foça, Niğde, Kırşehir ve Edirne'deki açık ceza infaz kurumu yerleşkelerinde de yapıldığını belirten Doğan, tüm kesim organizasyonlarında tamamen iş güvenliği ilkelerine uyulduğunu söyledi.

Mehmet Doğan, "Tarım ve hayvancılık faaliyetlerini yürütürken, kesim organizasyonunu gerçekleştirirken öncelikle Adalet Bakanlığımıza, sonra Ceza ve Tevkifevleri Genel Müdürlüğüne, İşyurtları Kurumu Daire Başkanlığımıza yakışır şekilde ve her geçen gün, bir sonraki gün bir önceki günden daha ileri olacak şekilde faaliyetlerimize devam edeceğiz." diye konuştu.

Doğan, Ankara'da 160 büyükbaş, 500 küçükbaş olmak üzere bin 500 kişi için kurban kesimi yapıldığını, organizasyonda 300 hükümlü ve personelin görev yaptığını bildirdi.

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Adalet Bakanlığı İşyurtları KurumuCezaevinde Kurban Kesimiİşyurtları Kurumu Daire Başkan Vekili Mehmet Doğan
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