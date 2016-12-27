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Cezaevindeki çocuklara yılbaşı eğlencesi

- İzmir Çocuk ve Gençlik Kapalı Ceza İnfaz Kurumundaki tutuklu ile hükümlüler, düzenlenen programla yeni yılı kutladı

Cezaevindeki çocuklara yılbaşı eğlencesi

İZMİR (AA) - İzmir Çocuk ve Gençlik Kapalı Ceza İnfaz Kurumundaki tutuklu ve hükümlüler için yılbaşı eğlencesi düzenlendi.

Aliağa Ceza İnfaz Kurumları Kampüsü'ndeki kurumda yapılan etkinlikte, buradaki tutuklu ve hükümlülerden oluşan halk oyunları ekibi zeybek oynadı. Gösteri sonunda üzerinde "Şehitler ölmez, vatan bölünmez" yazılı pankart açan ekip, izleyicilerden alkış aldı.

Şarkıcı Hikmet Durmuş'un sahne aldığı etkinlikte, Roman Ateşi Grubu da gösteri sundu. Programda, tutuklu ve hükümlü çocuklar dans ederek eğlendi.

Ceza İnfaz Kurumu Müdürü Vural Temür, yaptığı konuşmada, geleceğin teminatı gençlerin, cezaevinde bulundukları sürede sosyal, kültürel ve sportif etkinliklerle rehabilite edilmesini amaçladıklarını belirtti.

Kurum bünyesinde eğitim faaliyetleri ve meslek edindirme kurslarının sürdüğüne işaret eden Temür, "Kurumdan ayrıldıktan sonra da vatanına, milletine bağlı, cumhuriyetin değerlerini sıkı sıkıya koruyan, milli ve manevi değerlerine önem veren, Atatürk'ün gençliğine örnek olacak şekilde kendinize, ailenize ve topluma faydalı bireyler olmanızı görmek en büyük hedefimizdir." ifadelerini kullandı.

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