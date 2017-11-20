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Cezaevindeki FETÖ'cüler için yardım toplamışlar

- Adana'da "silahlı terör örgütü üyeliği" ve "Terörizmin Finansmanının Önlenmesi Hakkındaki Kanun'a muhalefet" suçundan 18'i tutuklu 36 sanığın yargılanmasına devam edildi - Mahkeme heyeti, "cezaevindeki FETÖ'cüler" için yardım topladıkları öne sürülen 2 tutuksuz sanığın tutuklanmasına, tutuklu sanıklardan 9'unun tahliyesine karar verdi

Cezaevindeki FETÖ'cüler için yardım toplamışlar

ADANA (AA) - Adana'da Fetullahçı Terör Örgütü/Paralel Devlet Yapılanması'na (FETÖ/PDY) ilişkin davada 18'i tutuklu 36 sanığın yargılanmasına devam edildi.

Adana 11. Ağır Ceza Mahkemesince görülen duruşmaya bazı tutuklu ve tutuksuz sanıklar ile avukatları katıldı.

Tutuklu sanıklardan Halit Takal, üzerine atılı suçlamaları reddederek, "E.Y, benim çocuğumun dershaneden rehber öğretmenidir. O süreçte 'Dershanenin bir hissesini geçici olarak size verelim mi?' dedi. Ben de kabul ettim. Ben çiftçi olduğum için sürekli tarladaydım, bana bir evraka imza attırdılar. Tahliyemi ve beraatimi talep ediyorum." dedi.

Mahkeme başkanının, "Medrese-i Yusufiye'de yatan kardeşlerimiz için para topluyoruz." söylemiyle Ceyhan ilçesinde yardım topladıkları iddiasına ilişkin soru yönelttiği tutuksuz sanıklar Hasan Eren ve Bekir Cangüven, haklarındaki suçlamayı reddetti.

Tutuksuz sanıklardan Selvinur I. ise sanıklardan Eren ve Cangüven'in kuyumculuk yapan babasının yanına geldiklerini öne sürerek, "Bu şahıslar, cezaevinde bulunan sanıkları kastederek, 'Mederese-i Yusufiye'de bulunan arkadaşlarımız için para topluyoruz.' diyerek para talebinde bulunmuş. Babam ise bu şahısları dükkanından kovmuş. Ben üzerime atılı suçlamaları kabul etmiyorum. Beraatimi talep ediyorum." diye konuştu.

- Asgari ücretle dershane hissesi almış

Tutuklu sanıklardan Fevzi Kaplan da üzerine atılı suçlamaları reddederek, Bank Asya'daki hesabının maaş hesabı olduğunu savundu.

Sanık Kaplan, "Bank Asya'ya yüklü miktarda para yatırmadım. Işık Dershanesi'nde asgari ücretle çalıştım. Bu kurumda çalışmanın ve bu dershanenin hisselerini almanın suç olduğunu bilmiyordum." beyanında bulundu.

Mahkeme başkanının, "Asgari ücretle çalışıyorsan bu yapıya ait Işık Dershanesi'nin hisselerini neden alıyorsun?" diye sorması üzerine sanık Kaplan, "Ailem varlıklıdır. Onların gönderdiği paralarla birikim yaptım ve aldım." yanıtını verdi.

Savcı, tutuklu sanıkların mevcut halinin devamı, tutuksuz sanıklar Eren ve Cangüven'in tutuklanmaları, mahkemeye gelmeyen tutuksuz sanıklar Akan Ç. ve Mustafa K. hakkında yakalama emri çıkarılması yönünde mütalaa verdi.

Ara kararını açıklayan mahkeme heyeti, tutuksuz sanıklar Eren ve Cangüven'in değişen delil durumu nazara alınarak tutuklanmalarına, tutuklu sanıklar Ömer I, Maruf T, Faruk Ö, Engin T, Davut T, Şahin F, Murat K, Halit T. ve Güngör Ö'nün ise yurt dışı çıkış yasağı konularak tahliyesine hükmederek duruşmayı erteledi.

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