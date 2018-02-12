Cezaevinden Avrupa'ya nevresim ihracatı

MANİSA (AA) - ZEKERİYA GÜNEŞ - Manisa'nın Salihli ilçesindeki T Tipi Kapalı ve Açık Ceza İnfaz Kurumu'ndaki hükümlü ve tutukluların meslek edinmeleri amacıyla yürütülen proje kapsamında özel sektör desteğiyle kurulan atölyede üretilen nevresimler Avrupa'ya ihraç ediliyor.

Cezaevi yönetimiyle çarşaf ve nevresim üreten özel bir tekstil firmasıyla imzalanan protokol kapsamında infaz kurumunda 21 makinelik atölye kuruldu.

Eğitimleri başarıyla tamamlayan 57 mahkum, belirlenen bir ücretle sigortalı olarak işe başladı. Yaklaşık 3 aydır tam kapasiteyle çalışan atölyede aylık ortalama 70 bin çarşaf ve nevresim üretiliyor.

- Başsavcı: "Eğitim kurumu gibi çalışıyoruz"

Salihli Cumhuriyet Başsavcısı Hasan Uğurlu, AA muhabirine, Salihli T Tipi Kapalı ve Açık Ceza İnfaz Kurumunda hükümlü ve tutukluların meslek edinmeleri amacıyla uyguladıkları projenin, başarıya ulaşmasından duyduğu memnuniyeti anlattı.

Uğurlu, şöyle konuştu:

"Faaliyetimizin temel amacı mesleği olmayan hükümlülere meslek edindirmek ve gelişmelerini sağlamaktır. Burası cezaevinden ziyade bir atölye, fabrika ve eğitim kurumu gibi çalışmaktadır. Cezaevine gelen hükümlüler rehabilite edildikten sonra meslek sahibi usta olarak topluma geri kazandırılıyor. Bu tekstil atölyelerimizi daha da geliştirip sigortalı çalışan hükümlü sayısını artırmayı hedefliyoruz."

Cezaevi Müdürü Erkan Keskin ise projeden kurumun hem kapalı hem de açık kısmında kalanların yararlanması için çaba gösterdiklerini dile getirerek, "Mahkumlar, daha önce bu işi yapmamışlar. İlk önce bir eğitimden geçerek işe başladık. Şu an bu bölümde 57 hükümlü istihdam edildi. Firmalardan gelen kumaşların dikimi yapılıp paketleniyor." dedi.

- "Avrupa'ya ihraç ediyoruz"

Merkezi Denizli'de bulunan tekstil fabrikasının sahibi Uğur Üstündağ, projenin başarılı olup olmayacağı konusunda tereddüt yaşadıklarını ancak eğitim sürecinin ardından endişeye gerek olmadığını gördüklerini ifade etti.

Cezaevinde üretilen ürünlerin kalitesinden ve hükümlülerin performasından memnun olduklarını dile getiren Üstündağ, şunları söyledi:

"Burada lastikli çarşaf ve nevresim ürünlerini üretiyoruz. Hedefimiz bu atölyeleri daha da büyütmek. 57 çalışan ve 21 makine ile ayda 70 bin adet üretilmesi başarılı bir sonuçtur, bunu 80 personel ile 30 makineye çıkarmayı planlıyoruz. Burada üretilen ürünleri iç piyasanın yanı sıra Polonya, İtalya ve Romanya gibi ülkelere gönderiyoruz."