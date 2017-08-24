Cezaevinden izinli çıkıp, hayvan hırsızlığı olayına karıştılar

KONYA (AA) - Konya'da iki büyükbaş hayvan hırsızlığı olayına karıştıkları iddiasıyla gözaltına alınan 7 zanlı, tutuklandı.
Alınan bilgiye göre, Altınekin ilçesi Koçyaka Mahallesi'nde Ahmet Atçeken'e ait çiftlikten iki büyükbaş hayvan çalındı.
İhbar üzerine harekete geçen jandarma ekipleri, hırsızların hayvanları bir kamyona yükleyip götürdüğünü belirledi.
Bölgede çalışma yapan jandarma ekiplerini görünce kaçmaya başlayan şüpheliler, kısa süren kovalamaca sonunda yakalandı.
Plakaları kapatılmış kamyondaki 7 şüpheli gözaltına alındı.
Şüphelilerden Muhammet Y. (25) ile Ümit Ç'nin (19) hırsızlık ve cinsel saldırı suçlarından yattıkları Çorum Yarı Açık Cezaevinden izinli çıktıkları, Adem Y'nin (20) ise daha önce hayvanların sahibi Ahmet Atçeken'in yanında çalıştığı belirlendi.
Büyükbaş hayvanlar sahibine teslim edilirken, işlemleri tamamlandıktan sonra adliyeye sevk edilen 7 zanlı, tutuklandı.