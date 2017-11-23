Cezaevine girmemek için kendini vurdu

KIRŞEHİR (AA) - Kırşehir'in Kaman ilçesinde, kesinleşmiş hapis cezası nedeniyle cezaevine girmek istemeyen şüpheli, tabanca ile kendini vurdu.

Edinilen bilgiye göre, Kaman'da karıştığı farklı suçlardan dolayı 5 yıl hapis cezasıyla aranan G.Ş, polis ekipleri tarafından gözaltına alındı. Polis ekibi, Kaman Adliyesindeki işlemlerinin ardından Kırşehir Adliyesi'nden tutuklama belgesi alınması için şüpheli ile yola çıktı.

İddiaya göre, şüpheli Kırşehir'e gitmeden önce aracından eşyalarını almak için polis ekiplerinden izin istedi. Otomobilin yanına gelindiğinde aracın gizi bölümünden tabancasını çıkaran G.Ş, polislerin olduğu yöne doğru ateş etti. Ekipteki polislerin ikna çabasına rağmen başına silahla ateş eden şüpheli yere düştü.

Olay yerine çağrılan sağlık ekibince ilk müdahalesi yapılan G.Ş, Ahi Evran Üniversitesi Eğitim ve Araştırma Hastanesine kaldırıldı. Yoğun bakım servisinde tedavi altına alınan G.Ş'nin hayati tehlikesinin bulunduğu öğrenildi.











