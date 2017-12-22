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Cezaevine kıyafetler arasında uyuşturucu sokmaya çalıştılar

- Kırklareli Kapalı Ceza İnfaz Kurumunda uyuşturucu madde ticareti suçundan hükümlü olan kişilere uyuşturucu madde getirdiği iddiasıyla 5 kişi gözaltına alındı

Cezaevine kıyafetler arasında uyuşturucu sokmaya çalıştılar

KIRKLARELİ (AA) - Kırklareli'de düzenlenen operasyonda, kapalı ceza infaz kurumunda uyuşturucu madde ticareti suçundan hükümlü olan kişilere uyuşturucu madde getirdiği iddiasıyla 5 kişi gözaltına alındı.

Alınan bilgiye göre, Kırklareli Jandarma Komutanlığı ekipleri, ceza infaz kurumunda uyuşturucu madde ticareti suçundan hükümlü olan kişilere uyuşturucu madde getirileceği bilgisine ulaştı.

Ekipler düzenledikleri operasyonda, cezaevinde hükümlü olarak bulunan Ö.T, M.Ö, G.G, A.T. ve H.T'ye kıyafet getirme bahanesiyle E.Y.T, R.Ö, V.G, .Ö.T. ile V.T'yi takibe aldı.

Ekipler şüphelilerin getirdikleri kıyafetlerin içerisine saklanmış halde, 11 gram Hint keneviri ele geçirdi.

Olayla ilgili E.Y.T, R.Ö, V.G, .Ö.T. ile V.T. gözaltına alındı.

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