Cezaevine uyuşturucu sokmak isterken yakalandı

ÇANAKKALE (AA) - Çanakkale'de, açık cezaevine uyuşturucu sokmaya çalıştığı iddia edilen kişi yakalandı.
İl Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Şubesi ekipleri, K.C'nin Çanakkale Açık Cezaevi'ne uyuşturucu getireceği bilgisine ulaştı.
Bunun üzerine şüpheli, teknik takibe alındı.
Şüpheli cezaevine girdiği sırada burada bulunan ekipler, üst araması yaptı. K.C'nin üzerinde "fişek" tabir edilen kullarıma hazır 14 parça toz esrar ele geçirildi.
Hakkında "uyuşturucu madde ticareti yapmak suçundan" işlem yapılan şüpheli, adliyeye sevk edildi.