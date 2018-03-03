Cezaevinin atıkları hükümlülerin elinde süs eşyasına dönüşüyor

MANİSA (AA) - ERSAN ERDOĞAN - Manisa'nın Salihli ilçesindeki T Tipi Kapalı ve Açık Ceza İnfaz Kurumunda, Halk Eğitim Merkezi desteğiyle kurulan atölyelerde, hükümlüler, çöpleri süs eşyasına dönüştürerek ekonomiye kazandırıyor.

Cezaevi yönetimiyle Salihli Halk Eğitim Merkezi tarafından imzalanan protokol kapsamında infaz kurumunda atölye kuruldu. Atölyede açılan "süs eşyaları" kursuna katılan 12 hükümlü, çöpe atılan gazete, reklam broşürleri ve plastik eşyalardan sepet, vazo ve çiçek gibi süs eşyaları yapmaya başladı.

Salihli Cumhuriyet Başsavcısı Hasan Uğurlu, AA muhabirine yaptığı açıklamada, halk eğitim merkezindeki kursta hükümlülere verilen eğitim sonrası çalışmaların başladığını belirtti.

Kursiyerlerin atık gazete, keçe, ambalajdan süs eşyası ürettiğini söyleyen Uğurlu, "Süs eşyalarının yapımı konusunda iş yurdu açılması ile ilgili Ceza Tevkifevleri Genel Müdürlüğümüze bağlı onay çıktı ve 12 hükümlümüzü de burada ıslah ettik. Çöpe gidecek atıl maddeden hükümlüler çok kıymetli el emeği göz nuru süs eşyaları üretiyorlar. Özellikle turizm bölgelerinde ve alışveriş merkezlerinde gördüğümüz süs eşyaları üretiliyor. Hükümlüler bir meslek edinirken ekonomiye de katkı sağlıyor." dedi.

- "Çok güzel ürünler ortaya çıkacak"

Uğurlu, cezaevi bünyesindeki atölyelerde hükümlülerin rehabilitasyonuna katkı sağlandığına dikkati çekerek şöyle konuştu:

"Normal şartlar altında ihtimal vermediğimiz güzel işlere imza atıyorlar. Hükümlülerimizi meslek sahibi yaparak rekabet sağlayacağız. Tasarruf konusunda burası çok iyi bir örnek. Elimizdeki kaynakları çöpe atmaktansa bunların geri dönüşümünü sağlayarak çok farklı formatlarda ekonomiye kazandırıyoruz. Çok mutluyuz. İnşallah çok güzel ürünler ortaya çıkacak."

T Tipi Kapalı ve Açık Ceza İnfaz Kurumu Müdürü Erkan Keskin ise projeden olumlu sonuçlar aldıklarını vurgulayarak, "Kısa sürede bu faaliyetleri iş koluna çevirerek sigortalı hükümlülerimizi istihdam etmeyi düşündük. Şu anda yapmış olduğumuz ürünleri iş yurtları hesabına yatırarak, yeni yapılacak işlerde iş kolu olarak çalışmaya devam etmeyi düşünüyoruz" ifadelerini kullandı.