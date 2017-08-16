Cezalarını taş ayıklayarak çekiyorlar

KIRŞEHİR (AA) - Kırşehir'de, farklı suçlardan kamu hizmeti cezası alan yükümlüler, caddelerden sökülen bordür ve parke taşlarının geri dönüşümde yeniden değerlendirmesine katkıda bulunuyor.

Kırşehir Belediyesi ile Kırşehir Cumhuriyet Başsavcılığı Denetimli Serbestlik Müdürlüğü arasında kamu hizmetine tabi yükümlülerin toplu çalışma alanları hususunda işbirliğine gidildi. İşbirliği ile 37 yükümlü, Fen İşleri Müdürlüğüne ait tesiste sokak ve caddelerden sökülen bordür ve parke taşlarını ayıklayarak, geri dönüşümde yeniden değerlendirmesini sağlıyor.

Yükümlülerin topluma kazandırılması ve uyumu için başlatılan çalışma çerçevesinde tesiste halen "sigara kaçakçılığı", "adam yaralama", "memura mukavemet", "alkollü araç kullanma ve uyuşturucu ticareti" suçlarından ceza almış 10 kişi çalışıyor.

Kırşehir Cumhuriyet Başsavcısı Hasan Bilgin, AA muhabirine yaptığı açıklamada, modern hukuk sistemlerinin en önemli unsurlarından denetimli serbestliğin 2005 yılından itibaren Türkiye'de başarıyla uygulandığını söyledi.

Hapis cezalarının alternatif tedbir ve yükümlülüklere çevrilmesinin günümüz hukuk sisteminin bir parçası olduğuna işaret eden Bilgin, kamu yararına ücretsiz bir işte çalıştırmanın da bunlardan birisi olduğunu vurguladı.

Bilgin, Kırşehir Belediyesi ile başlattıkları çalışmayla yükümlülerin yeniden suç işlemelerinin önlenmesi, topluma uyumu ve toplumsal yararın hedeflendiğini dile getirdi.

Kırşehir Belediye Başkanı Yaşar Bahçeci de yükümlülerin cadde ve sokaklardan sökülmüş bordür ve parke taşlarını ayrıştırarak hem geri dönüşüme katkı sağladıklarını hem de ekonomiye katma değer oluşturduklarını söyledi. Bahçeci, farklı alanlarda bu tür işbirliğine her zaman açık olduklarını aktardı.

Kırşehir Denetimli Serbestlik Müdürü Timuçin Göç ise bazı yükümlülerin belediyeye ait tesiste atıl duruma düşen bordür ve parke taşlarının yeniden değerlendirilmesi çalışmalarında görevlendirildiğini bildirdi.

Tesisteki taşların atım sahasının toplu çalışma alanı olarak belirlendiğini anlatan Göç, şunları kaydetti:

"Bu alana denetimli serbestlik kontrol noktası kurduk. Şimdiye kadar 37 yükümlü ile yaklaşık 700 saatlik bir çalışma yapıldı. Çalışma sayesinde ülke ekonomisine önemli bir katkı sağlandı. Kırşehir Belediyesi ile varılan işbirliği çerçevesinde bu çalışmalarımız artan bir şekilde devam edecektir. Kamu hizmeti cezasının amacına uygun bir şekilde yükümlülerin yeniden topluma kazandırılması, suç işlemelerinin önüne geçilmesi ve toplum içinde değerli bir birey olarak yerlerini almaları çalışmalarımızın temel amacıdır."