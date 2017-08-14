Cezasını spora hizmet ederek çekiyor

KARS (AA) - Kars'ın Sarıkamış ilçesinde bir kişiyi bıçakla yaraladığı gerekçesiyle 3 yıl 1 ay 15 gün hüküm giydiği için 9 ay cezaevinde kaldıktan sonra "Denetimli Serbestlik Uygulaması" kapsamında serbest bırakılan Mehmet Kaya, kalan cezasını spor tesislerinde temizlik yaparak çekiyor.

Sarıkamış ilçesinde oturan evli ve 2 çocuk babası Mehmet Kaya, yaklaşık 3 yıl önce çıkan bıçaklı ve sopalı kavgada bir kişiyi bıçakla yaraladığı iddiasıyla mahkemece 3 yıl 1 ay 15 gün hapis cezasına çarptırılıp Kars Açık Cezaevine konuldu.

Kaya, cezaevinde 9 ay hapis yattıktan sonra kalan cezasını, mahkumların topluma kazandırılmasını da amaçlayan "Denetimli Serbestlik Uygulaması" kapsamında çekmek için adli mercilere başvurdu.

Başvurusunun kabul edilmesiyle iyi hali de dikkate alınarak cezaevinden tahliye edilen Kaya, söz konusu uygulama kapsamında kalan cezasını kamu yararına ücretsiz çalışarak çekmeye başladı.

Kaya, bu çerçevede, ilçenin İnönü Mahallesi'ndeki Gençlik Hizmetleri ve Spor İlçe Müdürlüğüne ait spor tesislerindeki stadyum ve sahada hafta içinde günde 4 saat temizlik yapıyor.

Sahanın bakımı ve otların biçme işlerini de yapan Kaya, yaklaşık 6 ay süreyle bu şekilde çalışarak hem cezasını kalan kısmını çekecek hem de spora katkı sağlayacak.

"Cezaevine düştüğüm için pişmanım"

Hükümlü Mehmet Kaya, AA muhabirine yaptığı açıklamada, altı ay boyunca spora hizmet ederek ceza çekmenin kendisini mutlu ettiğini söyledi.

Kavgaya karıştığı ve bu sebeple cezaevine düştüğü için pişman olduğunu ifade eden Kaya, "Birkaç yıl öncede bir kavgadan dolayı cezaevine düştüm. Bir süre yattıktan sonra devletimizden Allah razı olsun, denetli serbestlikten yararlandım." dedi.

Kaya, Denetim Serbestlik Uygulaması'nın topluma büyük yarar sağladığını dile getirerek, "Denetim Serbestlik Uygulaması'ndan yararlandığım için akşamları evime, ailemin yanına gidiyorum. Gençlik Hizmetleri ve Spor İlçe Müdürlüğüne ait spor tesislerinde, hafta içinde günde 4 saat stadın temizliği, sahanın otlarının biçimi gibi ne iş olursa yapıyorum." diye konuştu.

Cezasını spora hizmet ederek çektiği için mutlu olduğunu ve her cuma günü polis merkezine gidip imza attığını söyleyen Kaya, "Keşke bunlar olmasaydı. Öfkemizi kontrol etmemiz lazım. Hatasız kul olmaz, ben bu hataya düştüm başkaları düşmesin. Şu anda ben mahkumum, bu cezayı da çekmek zorundayım." değerlendirmesinde bulundu.

Kaya, daha önce düğünlerde davul çalarak geçindiğini ifade ederek, cezasını tamamlayınca düzenli bir iş bulup çalışmak istediğini sözlerine ekledi.