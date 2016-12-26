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Cezayir Cumhurbaşkanı Buteflika'dan çağrı

CEZAYİR (AA) - Cezayir Cumhurbaşkanı Abdulaziz Buteflika'nın, Arap ülkelerinde akan Müslüman kanının durması için diplomatik çabaların artırılması çağrısı yaptığı bildirildi.18. Cezayir Kur'an Forumu'nun açılışında müsteşarı...

Cezayir Cumhurbaşkanı Buteflika'dan çağrı

CEZAYİR (AA) - Cezayir Cumhurbaşkanı Abdulaziz Buteflika'nın, Arap ülkelerinde akan Müslüman kanının durması için diplomatik çabaların artırılması çağrısı yaptığı bildirildi.

18. Cezayir Kur'an Forumu'nun açılışında müsteşarı Muhammed Ali Buğazi tarafından konuşması okunan Buteflika, "Müslümanların kanları Libya, Yemen, Suriye, Irak ve diğer Arap ülkelerinde akıtılıyor. Bu dram karşısında Müslümanlar olarak bizlerin, siyasi ve diplomatik girişim ve çabalarımızı artırmamız gerekiyor." ifadesini kullandı.

Buteflika, Müslümanların İslam dininin öğretilerine uyması, sorunların çözümü ve barışın hakim olması için hoşgörü mesajını yayması gerektiğini kaydetti.

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Anahtar Kelimeler:
Abdulaziz ButeflikaCezayir
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