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Cezayir ile Çin arasında fosfat anlaşması

- Cezayir ile Çin arasında 6 milyar dolarlık fosfat anlaşması imzalandı

Cezayir ile Çin arasında fosfat anlaşması
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CEZAYİR (AA) - Cezayir ile Çinli şirketler arasında, ülkenin doğusundaki Tibse kenti ve çevresindeki vilayetleri kapsayan fosfat üretim anlaşması imzalandı.

Cezayir'in Sonatrach şirketi ile Çinli yetkililer arasında Tibse kentinde düzenlenen basın toplantısında, iki ülke arasında 6 milyar dolarlık fosfat anlaşması imzalandığı belirtildi.

Basın toplantısına katılan yetkililer tarafından verilen bilgilere göre, halihazırda yıllık 1 milyon ton olan fosfat üretimi, 2022'de 10 milyon tona çıkarılacak.

İmzaların atılmasının ardından yaptığı açıklamada Başbakan Ahmed Uyahya, ülkenin doğusunun kalkınmasına büyük katkı sağlayacak anlaşmanın 4 büyük vilayeti kapsayacağını belirtti.

Cezayir'in dünyanın en büyük üçüncü fosfat rezervine sahip olduğunu hatırlatan Uyahya, imzalanan anlaşmanın devasa bir proje olduğunu vurguladı.

Cezayir fosfat projesiyle 2022 yılı ve sonrasında yıllık 2 milyar dolar ihracat geliri elde etmeyi planlıyor.


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CezayirçinEkonomiFosfat
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