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Cezayir ile Suudi Arabistan arasında 5 endüstriyel proje anlaşması

CEZAYİR (AA) - Cezayir ile Suudi Arabistan, 2019 yılından itibaren hizmete girmek üzere çeşitli sektörlerde 5 endüstriyel proje anlaşması imzaladı.Suudi Arabistan Veliaht Prensi Muhammed bin Selman'ın Cezayir ziyareti dolayısıyla düzenlenen...

Cezayir ile Suudi Arabistan arasında 5 endüstriyel proje anlaşması
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CEZAYİR (AA) - Cezayir ile Suudi Arabistan, 2019 yılından itibaren hizmete girmek üzere çeşitli sektörlerde 5 endüstriyel proje anlaşması imzaladı.

Suudi Arabistan Veliaht Prensi Muhammed bin Selman'ın Cezayir ziyareti dolayısıyla düzenlenen "Suudi Arabistan-Cezayir İş Konseyi" kapsamında iki ülke arasında çeşitli sektörlerde 2019 yılından itibaren hizmete girmek üzere 5 endüstriyel proje anlaşması sağlandı.

Suudi şirketler tarafından üstlenilen söz konusu projelerin inorganik kimyasallar ve maden işleme, su arıtımında kullanılmak üzere klor ve soda üretimi, ilaç ve gıda endüstrileri ile sıhhi kağıt fabrikası alanlarında olduğu belirtildi.

İki ülke ayrıca 2019'un ilk yarısında Suudi Arabistan'da Cezayir ürünlerinin tanıtıldığı bir fuar düzenlenmesi konusunda da anlaştı.

Veliaht olarak atanmasının ardından Cezayir'i ilk kez ziyaret eden Muhammed Bin Selman, dün akşam başkentteki Houari Boumediene Havalimanı'nda Başbakan Ahmed Uyahya ve bazı kabine üyeleri tarafından karşılanmıştı.

Cezayir resmi radyosu Suudi Arabistan Veliaht Prensi Bin Selman'ın iki ülke arasında iş birliği, petrol piyasasındaki gelişmeler ve Arap dünyasını ilgilendiren bazı konuları görüşeceğini açıklamıştı.

Suudi gazeteci Cemal Kaşıkçı'nın öldürülmesinin ardından 22 Kasım'da ilk yurt dışı turuna çıkan Bin Selman, Birleşik Arap Emirlikleri, Bahreyn, Mısır, Tunus, Arjantin ve Moritanya'nın ardından Cezayir'e gelmişti.


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Anahtar Kelimeler:
CezayirEndüstriyel ProjeMuhammed Bin Selman
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